Elhúzódó orosz-ukrán háborúra és inflációra számít a piac. Az árstop ritkán működik, de még akkor sem mindig - mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a brókercég sajtótájékoztatóján. Ebben a magyar gazdaságnak már nagy gyakorlata van a rendszerváltás előtti időkből, akkor hiányokhoz vezetett, nem lehetett kapni a boltokban bizonyos árukat.

Argentínában már 1432 termék árát befagyasztották, de az infláció nem állt meg, Venezuelában sem vált be a hasonló szabályozás. A 480 forintos üzemanyagár legfeljebb addig tartható, amíg érkezik Ural típusú kőolaj, de az Európai Unióval akkor is lehetnek konfliktusok.

Az extraprofitadó a lakosságnak tetszik, sajnos azonban olyan cégekre is kiterjed, amelyeknek nemhogy extraprofitjuk nincs, de veszteségesek. A légitársaságok például évek óta szenvednek, nem volna indokolt tovább sújtani őket. Valószínűtlen, hogy az adók nagy részét ne hárítsák át a fogyasztókra. A legjobban ez a kiskereskedelemben fáj majd a fogyasztóknak, de a fapadosok is biztosan áthárítják ezt a 10-15 eurós összeget. Ezek a tényezők pedig növelik majd az inflációt.

A különadók legnagyobb befizetői a Mol Nyrt. és az OTP Nyrt. lesznek, előbbi 250 milliárdos, utóbbi 80 milliárdos költséggel számolhat. A tranzakciós illeték kiterjesztése az értékpapír-tranzakciókra azért veszélyes, mert megnehezíti az öngondoskodást, a rendszeres kis összegű értékpapír-vásárlásokat, amelyek például nyugdíjcélú megtakarítások lettek volna.

Nagy kockázatok a gazdasági növekedésben

Az idei gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásokban nagy a szórás, a medián 4 százalék fölött van, de 1-5 százalék között többféle kalkuláció van - mondta Varga Lajos elemző. Az infláció magas marad, az Equilor átlagosan 9 százalékkal kalkulál. A hiánycélt nehéz lesz tartani, a különadóknak közvetetten inflációs hatása lesz, a Helyreállítási alap forrásainak beérkezése pedig továbbra is bizonytalan.

A munkaerőpiacon 4 százalék alatt van a munkanélküliségi ráta, egyes szektorokban munkaerőhiány van. Az ár-bér spirál emiatt erősödhet, bár lesznek olyan cégek, amelyeknél a nyereség csökkenése visszaveti a béremelése ütemét.

Az MNB ma tartja kamatdöntő ülését. Virág Barnabás alelnök korábbi nyilatkozatai alapján a korábbinál kisebb ütemű emelés várható. Az Equilor várakozása az, hogy az alapkamat 50 bázispontos, az egyhetes betéti kamat pedig 30 bázispontos lépésekkel szeptember végére 7,9 százalékon érhet össze. Az alapkamat tartósan 5 százalék alatt maradhat, a 10 éves hozam pedig két számjegyű lehet jövőre.

A forint árfolyama átlépheti a 400 forintos, és akár 410 forint is lehet, sőt a 420-450 forintos sávba is átléphet az euró/forint, ha az MNB nem avatkozik be érdemben az árfolyamba.

Az euróövezetben is elkezdődhet az idén a kamatemelési ciklus, Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke egyre határozottabban fogalmaz erről. Az idén két alkalommal 25-25 bázispontos kamatemelés jöhet, mivel az infláció az eurozónában is magas. A piaci árazások ennél is nagyobb, 1 százalékpontos kamatemelést áraznak 2022-ben.

A tőzsdéken is megjelent a medve

A jegybanki ingyenpénzek eltűnése miatt elkezdtek esni a tőzsdék. Az amerikai piacok is, de a BUX végképp alulteljesít. A kötvénypiac is gyenge, az amerikai állampapírok hozama emelkedik. A félelemindexként is emlegetett VIX-index pedig a covid-járvány kirobbanása óta magas, nem került 10 pont alá.

Az árupiacon eközben robbanás történt. Oroszország és Ukrajna felel a világon kereskedett kalória egynyolcadáért, a búzakereskedelem 28, a kukorica 15 és a napraforgóolaj 85 százaléka a világpiacon e két országból származik. A világon a WFP becslése szerint már most is 250 millió ember éhezik, ez a szám az orosz-ukrán háború miatt tovább emelkedhet.

Magyarországon kérdéses, hogy a gazdák mennyire tudják áthárítani majd az emelkedő költségeiket, amelyek növekedése (gázolaj, műtrágya, szállítási díj) még nagyobb lehet, mint az árupiaci árfolyamok emelkedése. A feldolgozott termékek áremelkedése már kereslet-visszafogó hatású, az emberek nem vásárolnak annyi pékárut, téliszalámit, felvágottat, sajtot az áremelkedés miatt. Az olcsóbb élelmiszerek, például a kenyér forgalma nő ehelyett. A takarmánykukorica tonnánkénti ára egy év alatt 75 ezer forintról 120 ezer forintra ugrott a Budapesti Értéktőzsdén, a búzáé 200 euróróé csaknem 450-re ugrott Párizsban.

Mi lesz az olajjal?

A kőolaj piacán nincs egyensúlyban a kereslet és a kínálat. Az OPEC a tartalékait nem tudja kiaknázni, mivel elmaradtak a beruházások. Az Oroszországból érkező kőolaj mennyisége csökkenni fog, főleg Kelet-Közép-Európa van ennek kitéve.

Ha Magyarországra csővezetéken át jöhet a kőolaj, akkor Magyarország megnyeri gazdasági értelemben a lottó ötöst - mondta Török Lajos. Azzal, hogy Magyarország képes finomítani az Ural típusú kőolajat, más pedig Kínán és Indián kívül, amelyek nem képesek finomítani, nem jut hozzá, vagy csak korlátozottan az energiahordozóhoz. Ez csökkentheti az Ural árát a többi kőolajéhoz képest.

A gáz esetében nincs alternatívája az orosz terméknek. A finomított kőolajtermékek estén is orosz importra szorult az unió eddig. Ami probléma, hogy ha nem lesz vezeték, hanem hajón kell szállítani az olajat és a gázt, annak a széndioxid-kibocsátása hatalmas.