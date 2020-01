Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Érkezik Európa első marihuánás alapja

Most először nyílik lehetőség az európai befektetők számára európai kannabisz etf-et venniük, mivel a kanadai Purpose Investments jelenik meg hamarosan a termékkel.

A Purpose Investments Medical Cannabis and Wellness etf (exchange traded fund) terméke január 13-án indul az európai piacon. A tőzsdén kereskedett alapot Németországban vezetik be, az ETF egyelőre a brit, ír és és olasz befektetők számára lesz elérhető - írta a Portfolio.hu a Financial Times írása nyomán.

Bár tavaly meglehetősen gyenge évük volt a kannabiszos alapoknak, Észak-Amerikában nagy a népszerűségük. A világ legnagyobb kannabisz etf-jének számító ETFMG Alternative Harvest - amely 673 millió dollárt kezel -, tavaly 28,5 százalékot vesztett. A 327 millió dolláros vagyonnal második legnagyobbnak számító Horizons Medical Marijuana Life Sciences etf csaknem 34 százalékot esett 2019-ben.

A Purpose 8 milliárd kanadai dollár értékű vagyont kezel, a kibocsátáson a HANetf kibocsátóval közösen dolgoznak.

A marihuána legális piaca 2018-ban mintegy 11 milliárd dollárt tett ki világszerte, ez a Jefferies becslése szerint 2029-re 50 milliárd dollárra nőhet.

