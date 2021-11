Derűsen indult a szerda reggel a piacokon. A Budapesti Értéktőzsde is pluszban nyitott ki, és a forint is szárnyakat kapva repült ki abból a szakadékból, amelyben a hét első két napján zuhant. Az Equilor reggeli hírlevelében arra hívja fel a figyelmet, hogy Ray Dalio, a világ legnagyobb fedezeti alapján a kezelője, most a feltörekvő piaci ETF-eket zsákolja, ugyanis véleménye szerint a magas amerikai infláció csökkentheti a dollár erejét a jövőben.

A Dalio átal vezetett Bridgewater Associates fejlődő piaci kitettsége az előző negyedévben 2 milliárd dollárral emelkedett. Az elmúlt időszakban ez az eszközosztály jelentősen alulteljesített az amerikai társaival szemben, mindamellett hogy az előbbieknek igen jók a profitnövekedési kilátásaik. A híres befektető véleménye szerint a dollár jövőbeli gyengeségéből következően azonban felülteljesíthet az eszközosztály a jövőben. Dalio hangsúlyozta, hogy jelenleg az USA jóval több pénzt költ el, mint szed be adók formájában, és a hiányzó rést pénznyomtatással fedezi.

A brókercég szerint emiatt mérsékelt emelkedéssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén. A vezető részvények közül az OTP-nek a tegnapi nap során sikerült visszamásznia a 17 ezer forintos szint fölé, így ma magabiztosabb pozícióból indulhat a kereskedés. Ellenállás 17 500 forintnál látszik. A Mol árfolyama jelentős mértékben ugrott a keddi kereskedés során. A következő ellenállás 2 600 és 2660 forint közelében találhatóak. A Ricther is kapaszkodik felfele, azonban épp fontos ellenállás közelében zárt, amennyiben felfele indul a részvény további emelkedés várható a 8 750 forintos ellenállás irányába. A Magyar Telekom részvénye a 430 forintos támaszon zárt, amennyiben sikerül megtartani a szintet, akkor folytatódhat a 430 és 440 forintos szintek közötti sávozás.

A forint is korrigált már kedden, miután az aznapi kereskedés során 372 forint közelében járó euró-forint árfolyama visszakúszott a 370 forintos szint közelébe. A következő támasz 368,5 forintnál látszik. A dollár-forint árfolyama továbbra is 328-330 forint közelében mozog.

Majd később, szerdán reggel folytatódott a forinterősödés, nyitás után 368 forint alá esett az euró ára, a dollárral szemben 327 környékére csökkent a keresztárfolyam.