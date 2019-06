Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erős fegyvert élesítettek Amerikában

Már a Fed elnöke is arra utalt egyik beszédében, hogy a kereskedelmi háborús fejlemények miatt szükséges lehet a kamatcsökkentésre az Egyesült Államokban. Ez fordulatot jelent az eddigi hozzáálláshoz képest, nagyot emelkedtek a tőzsdék első reakcióként.

A jelek szerint Donald Trump a végén még megkapja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fedtől azt, amit oly régóta kívánt, az alacsonyabb kamatokat. Az amerikai elnök már jó ideje ostorozta a Fedet szerinte indokolatlanul szigorú monetáris politikája, és az emelkedő kamatok miatt, s most végre teljesülhet a kívánsága, ha nem is úgy, ahogy azt szerette volna.

Jerome Powell, a Fed elnöke egyik minapi beszédében azt mondta, a jegybank "megfelelő" hozzáállást fog tanúsítani ahhoz, hogy fenn tudják tartani a fellendülést az amerikai gazdaságban a kereskedelmi háború egyre nagyobb negatív hatásai közepette. Mint mondta, nem tudják, a kereskedelmi háború hogyan végződik, azonban szorosan nyomon követik a fejleményeket és azok hatásait az amerikai gazdaság kilátásaira. A kommentárok szerint a Fed elnök beszédében a lényeg azon volt, hogy a "megfelelő" szót használta. Január elején az akkor már hónapok óta eső tőzsdéken nagy fordulatot hozott, amikor a Fed a kamatemelések beszüntetése mellett döntött. Akkortól kezdve a Fed tisztségviselők beszédeiben a monetáris politika hozzáállásának leírására a "a türelmes" jelzőt használták.

A piaci szereplők most ennek a "türelmes" szónak a "megfelelő" szóra való cserélését fogadták kitörő örömmel. Úgy vélik ugyanis, hogy ezzel a Fed elnök a közelgő amerikai kamatemelésre utalt, azaz míg januárban a kamatemelő üzemmódból semlegesbe kapcsolt a monetáris politika, most a semlegesből a kamatcsökkentőbe. A Powell szavai egyébként azáltal kaptak különös hangsúlyt, hogy az elmúlt napokban már több Fed tisztségviselő beszédében is feltűnt egy a korábbinál a lazább irányba gyorsabban elmozduló jegybank képe.

Azt hiszen, Powell minden este úgy megy aludni, hogy titokban imádkozik egy kereskedelmi egyezményért, nem csak azért, mert ez lenne a legjobb az országnak - kommentálta a fejleményeket a Financial Times-nak Ian Shepherdson, a Panthein Macroeconomics szakértője.

AFP

Tegnap egyébként Richard Clarida, a Fed alelnöke a CNBC-ben úgy nyilatkozott, ő a kereskedelmi intézkedések inflációs hatásai helyett inkább azok növekedési hatásaira koncentrálnia. Ha annak a jelét látnák, hogy a növekedés és az infláció az általuk célul kitűzött szint alatt alakulna, akkor a "megfelelő" lépéseket fogják megtenni.

A piacok jelenleg azt árazzák, hogy a Fed idén nem nagyon fog tudni elkerülni egy kamatcsökkentést. A határidős árazások alapján decemberig két, negyed százalékpontos kamatvágás várható.

Azzal kapcsolatban, hogy a Fed hangnemének enyhébbé válása pontosan mit is jelent a piacok kilátásainak szempontjából, megoszlanak az elemzői vélemények. Elvileg a hüvelykujjszabály szerint a csökkenő kamatok pozitívan hatnak az eszközárakra, így emiatt ez kedvező hatással van a részvénypiacokra és más befektetési eszközökre. Ugyanakkor egy más megközelítés szerint mivel a Fed reaktív, ezért ha kamatcsökkentésbe kezd, akkor az a kedvező piaci folyamatok végét jelenti. Azért lépnek, mert már látják a gazdasági lassulás elkerülhetetlen jeleit, s ennek próbálnak elébe menni. Utoljára 2007 szeptemberében indított kamatcsökkentési ciklust a Fed, akkor még két hónapig emelkedni tudtak a tőzsdék, azonban utána elindult a 2007-2009-es medvepiac, amelynek során az S&P 500-as index értéke kevesebb, mint felére csökkent.

A nagyobb amerikai befektetési bankok mindenesetre az elmúlt napokban lefelé módosították az amerikai gazdaság növekedésére adott előrejelzéseiket. Arra figyelmeztettek, hogy a kereskedelmi háború kedvezőtlen hatásai miatt megnőtt az esélye annak, hogy az Egyesült Államok az év második felében recesszióba süllyedjen.

