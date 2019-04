Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erős kezdés New Yorkban - drágul az olaj

Indexemelkedéssel kezdték a harmadik negyedévet az amerikai értékpapírpiacok - adta hírül az MTI.

A pénteki pozitív zárás után a hétfői kereskedés kezdetén a DJIA-30 index 0,56 százalék, az S&P-500 index 0,75 százalék, a Nasdaq Composite index 0,93 százalék emelkedést mutatott.

A bizakodó befektetői hangulatot a kínai feldolgozóipari aktivitás váratlan mértékű erősödéséről érkező hírek alapozták meg hétfőn. A friss beszerzésimenedzser-indexek tanúsága szerint négy hónap óta először növekedett a kínai feldolgozóipar márciusban, és a vállalatok 2013 októbere óta először nem csökkentették, hanem növelték munkavállalóik számát.

Jól haladnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások is, a kínai kormány vasárnap bejelentette, hogy április 1-je után is fenntartja az amerikai autókra és -alkatrészekre kivetett pótlólagos vámok felfüggesztését jóakarata jeléül, miután az amerikai kormány is tovább halasztotta a kínai importcikkek pótvámjának megemelését.

A pozitív hangulatban nagyot emelkedett hétfőn az olajár is. Az amerikai kereskedés kezdetén a WTI hordónként 60,84 dolláron 1,16 százalékkal állt magasabban, a Brent ára pedig 1,44 százalékkal 68,55 dollárra emelkedett.

Az eurót az amerikai piaci nyitáskor 1,1237 dolláron jegyezték, 0,18 százalékkal erősebb árfolyamon. Az arany ára 0,17 százalékkal unciánként 1300,75 dollárra emelkedett - írta az MTI.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!