Erős Napot zárt Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 37 366,63 ponton zárt kedden, ami 2,31 százalékos, 842,62 pontos emelkedés az előző napi záróértékhez képest.

A részvénypiac forgalma 31,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, viszonylag magas forgalom mellett zajlott a kereskedés kedden. Megjegyezte, úgy tűnik, hogy újra egyre népszerűbb a Budapesti Értéktőzsde.

Európában jó hangulatban fejeződött be a kereskedés, ami a BUX-indexen is megmutatkozik, a budapesti tőzsde felülteljesített, különösen a Mol volt erős, de az egész európai olajszektor is jó teljesítményt mutatott fel, amit az emelkedő olajár támogatott. A Richter csökkenéssel zárta a kereskedést, és még az sem segített a gyógyszeripari papíron, hogy a nap folyamán a HSBC megemelte 8200 forintra a célárát - fejtette ki az elemző.

A Mol 7,44 százalékkal 1848 forintra erősödött, 6,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 2,73 százalékkal 12 060 forintra nőtt, forgalmuk 20,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 0,42 százalékkal 357 forintra csökkent, forgalma 122,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 2,43 százalékkal 6820 forintra csökkent, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.