Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erősödéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek

Növekedéssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde főbb mutatói - írta az MTI a Reutersre hivatkozva.

A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 1,27 százalékkal, 26 258,48 pontra emelkedett. Az S&P 500-as mutatója 1,16 százalékkal nőtt, és 2867,15 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 1,29 százalékkal emelkedett, és 7828,91 ponton zárt.

A vártnál erősebb amerikai feldolgozóipari adatok növelték a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát. Az Egyesült Államok Ellátásilánc-menedzsment Intézetének (Institute for Supply Management - ISM) hétfőn közölt adatai szerint az elemzők által várt stagnálással szemben gyorsult az amerikai feldolgozóipari szektor növekedése márciusban.

A globális piaci hangulatot javította, hogy a hétfőn közzétett kínai beszerzésimenedzser-indexek tanúsága szerint négy hónap óta először növekedett a kínai feldolgozóipar márciusban, és a vállalatok 2013 októbere óta először nem csökkentették, hanem növelték munkavállalóik számát.

A kedvező kínai adatok folytán a chipgyártó vállalatok részvényei kiemelkedően teljesítettek a hétfői kereskedésben.

Az is megnyugtatta a befektetőket, hogy jól haladnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások. A kínai kormány vasárnap bejelentette, hogy április 1-je után is fenntartja az amerikai autókra és -alkatrészekre kivetett pótlólagos vámok felfüggesztését, miután az amerikai kormány is tovább halasztotta a kínai importcikkek pótvámjának megemelését.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék ára jelentős emelkedést mutatott a bizakodó befektetői hangulatnak köszönhetően, az áremelkedéshez az is hozzájárult, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) olajtermelése márciusban négy éve legalacsonyabb szintre csökkent, elsősorban a szaúdi termelés visszafogása miatt - írta az MTI.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!