Erősödött a BUX a szerdai kereskedésben

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 745,96 pontos, 2,36 százalékos emelkedéssel, 32 328,27 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 15,6 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A Mol 87 forinttal, 4,57 százalékkal 1990 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,87 százalékkal 8160 forintra nőtt, forgalmuk 8,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 6 forinttal, 1,60 százalékkal 368 forintra gyengült, forgalma 228,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,79 százalékkal 6380 forintra emelkedett, forgalmuk 3,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3232,54 ponton zárt szerdán, ez 187,56 pontos, 6,16 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.

Egész Európában és az Egyesült Államokban is jó hangulat volt a piacokon, ami leképződött Budapesten is, így zöldben tudott zárni a magyar index. A BUX jobban teljesített, mint a regionális indexek - mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

A vezető papírok közül különösen a Mol erősödött, mely 4,57 százalékos pluszban zárt. Az olaj piacán óriási mozgások voltak, azonban végül erőre kapott az olaj, a WTI jegyzése ismét 15 dollár felett mozog és a Brent is jelentősen emelkedni tudott, valószínűleg ezért tudott a Mol is közel 2000 forinton zárni. Hozzátette, az OTP is jó napot zárt, egyedül a Magyar Telekom fejezte be a napot gyengüléssel.

A vezető elemző szerint egész Európában jelentős pluszokat látni, a BÉT zárásakor a német DAX index és a francia index is közel 1,5 százalékos pluszban volt, és az Egyesült Államokban is 2 százalék körüli pluszt mutattak a vezető indexek.

A forint gyengült szerdán, aminek fő oka Török Lajos szerint az lehet, hogy az államkincstár a korábbiakkal szemben új ajánlásokat adott ki, nagyobb államháztartási hiánnyal számolnak mint korábban, és felmerült eurokötvények kibocsátása is 4 milliárd euró értékben.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdai bejelentése szerint a kormány a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos negatív gazdasági kilátások és a járvány gazdasági hatásait mérsékelni hivatott fiskális politikai lépések eredményeképp a GDP 1 százalékáról 2,7 százalékára módosította a 2020-as költségvetés eredményszemléletű hiánycélját, az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya így 367 milliárd forintról 1234 milliárd forinttal, 1601 milliárd forintra emelkedik. Az ÁKK az eredeti tervekben szereplő 1 milliárdról 4 milliárd euróra emelte a devizakötvény kibocsátási keretet, továbbá 1652 milliárd forinttal növelte az intézményi forintkötvény kibocsátások tervezett volumenét. Az adósságkezelő az eredeti terveknél mintegy 900 milliárd forinttal alacsonyabb lakossági állampapír értékesítéssel tervez.