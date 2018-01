Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erősödött Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 285,75 pontos, 0,70 százalékos csökkenéssel, 40 500,12 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége gyengült az előző napi záráshoz képest. A nap meglepetése a Rába volt, amely csaknem 15 százalékkal erősödött - írja az MTI.

Nem volt magyar specifikus hír, a nemzetközi hangulat befolyásolta a BÉT-en a kereskedést. A Rába magas forgalom mellett drágult, de nincs konkrét információ ennek okáról - mondta Ballai Zoltán, a Raiffeisen elemzője.

A vezető részvények közül egyedül az OTP-nek sikerült egy kicsit emelkednie. A nagypapírok közül a nap vesztese a Richter volt, közel 2,5 százalékos eséssel - mondta Cinkotai Norbert, a KBC Equitas elemzője az M1-en.

A külföldi részvénypiacokon sem volt jó a hangulat - mondta -, inkább kockázatkerülés jellemzi most a befektetőket, Európában és az amerikai piacon is mínuszokat látni. A kispapírok közül kiemelte a Rábát, ugyancsak megjegyezve, hogy nem érkeztek komoly hírek a társasággal kapcsolatban. A keddi nap esetleg a Rába kapcsán is érdekes lehet - tette hozzá.

A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,21 százalékkal 3100 forintra csökkent, 865,8 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 40 forinttal, 0,35 százalékkal 11 560 forintra erősödtek, forgalmuk 6,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2,50 forinttal, 0,53 százalékkal 472,50 forintra esett, forgalma 230,1 millió forint volt.

A Richter-papírok 155 forinttal, 2,33 százalékkal 6495 forintra gyengültek, forgalmuk 1,6 milliárd forintot ért el.

A Rába részvényei 195 forinttal, 14,94 százalékkal drágultak, 1500 forinton zárták a kereskedést.

