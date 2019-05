Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre számít 2019-ben a Richter - módosultak a várakozások

Az első negyedévei eredmények alapján éves szinten a Vraylartól várható bevételeket figyelembe véve a gyógyszergyártási szegmensben stagnáló, a nagykereskedelemben két számjegyű növekedést vár forintban euróban a Richter, míg csoportszinten 3 százalékos árbevétel bővülés jöhet - kommentálta az első negyedévi gyorsjelentés adatait Orbán Gábor vezérigazgató.

Az első negyedévben a Richter konszolidált árbevétele 83 millió eurót tett ki, 16,7 millióval többet, mint 2018 első negyedévében A forintban kifejezett 121,6 milliárdos árbevétel 7,5 milliárdos pluszt jelentett - ismertette a Richter főbb első negyedévi számait a vezérigazgató.

Az árbevétel alakulására pozitívan hatott az Allergantól a Vraylar forgalma után érkező egyszeri, 25 millió dollár mérföldkő, valamint 27 millió dollár royalty bevétel. Szintén a pozitív hatások közé sorolta a romániai nagykereskedelmi szegmens működésének helyreállása nyomán jelentkező 7 millió eurós növekményt.

Negatív hatást fejtett ki az eredményre az Esmya árbevételének vártnál nagyobb, 10,2 millió eurós csökkenése. A várakozások szerint a következő negyedévekben további mérséklődésre már nem kell számítani - mondta Orbán Gábor. Az árfolyamhatás és a készletezés változása miatt az oroszországi forgalom 12 millió euróval, a kínai előszállítások 9 millió euróval estek vissza, mindkét tényezőre előre számítani lehetett.

Módosított előrejelzés

A 2019-es évről szólva Orbán Gábor kifejtette, a szerializáció (egyedi gyógyszerazonosító rendszer bevezetése) a vártnál nagyobb kapacitásproblémákat okozott, a gyártókapacitások visszaesésével a vezérigazgató szerint sok gyártó küzd. Idei várakozásaik is emiatt módosultak a 3 hónappal ezelőtthöz képest. A magyarországi árbevételben most már egyáltalán nem várnak növekedést (korábban 0-2 százalékos plusz volt a prognózis). Kelet-Európában 5 százalékos visszaesést prognosztizált a vezérigazgató, a szerializáció miatt ezen a piacon is fennáll a veszélye, hogy nem sikerül a tervezett mennyiség kiszállítása. Nyugat-Európában 10 százalékos növekedés valószínűsíthető.

Az orosz piac ellátási és készletezési problematikája 5-10 százalékos csökkenést hozhat 2019-ben. Ukrajnában az előszállítások 10 százalékos növekedést eredményezhetnek, az egyéb FÁK-országokban 5 százalékos csökkenésről szól a Richter előrejelzése.

Az amerikai piacon az év egészében a Vraylarhoz nem kapcsolódó árbevétel stagnálni fog, a Vraylar forgalmára a Richter menedzsment nem tud előrejelzést kiadni. Orbán Gábor visszaesést jósolt a kínai árbevételben, a korábbi előszállítások miatt ennek mértéke 10 százalék lehet. A latin-amerikai piacon 0-5 százalékos lehet a bővülés.

Három százalékkal nőhet a csoportszintű árbevétel

Összességében a Vraylartól várható bevételekkel együtt a gyógyszergyártási szegmens árbevétele stagnálni fog euróban kifejezve, a nagykereskedelmi árbevétel két számjegyű növekedést produkálhat, a teljes csoportszintű árbevétel 3 százalékkal nőhet - részletezte Orbán Gábor.

Az Esmya első negyedévi teljesítménye alapján az éves árbevétele a korábban várt 35 millió euróhoz képest várhatóan 25 millió eurót hoz majd, a

fogamzásgátló portfólió 40 millió eurót, a Bemfola 50 milliót termelhet. Az Európában Reagila néven forgalmazott cariprazine-tól éves szinten 5 millió eurót vártak korábban, ehhez képest csak az első negyedév 2,1 milliós árbevételt hozott, ami felfelé mutató kockázatot jelez, azonban ennek mértékére nem készült Richter becslés - mondta a vezérigazgató.

A bruttó fedezetet 56-57 százalék közé, az üzemi eredményhányadot 12 százalékra várják a Vraylar bevételeivel együtt kalkulálva.

