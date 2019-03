Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre számít Budapest

Folytatódhat a negatív korrekció a nemzetközi tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) is pénteken az MTI-nek nyilatkozó piaci szakértők szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője kommentárjában azt írta: markáns negatív korrekció indult a BÉT-en csütörtökön délután a nemzetközi trendekkel párhuzamosan. Az elemző szerint a negatív korrekció a pénteki kereskedésben is folytatódhat.

Péntek reggel fontos inflációs adatsor érkezik, a Központi Statisztikai Hivatal 9 órakor teszi közzé a februári adatokat, amely a jegybank monetáris politikáját alapvetően meghatározhatja - hívta fel a figyelmet Varga Zoltán.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a kereskedés irányát csütörtökön a növekedés lassulásával kapcsolatos félelmek határozták meg, így mind az európai, mind az amerikai tőzsdék negatívan zártak.

A hajnali kínai külkereskedelmi adatok és a határidős indexek is azt jelzik, hogy a kedvezőtlen hangulat pénteken is megmarad az európai, így a magyar tőzsdén is.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,12 százalékos csökkenéssel, 40 625,30 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 14,7 milliárd forint volt.

Az Opus és a Konzum papírjainak kereskedését a BÉT-en csütörtökön felfüggesztették a társaságok kérésére. A Konzum Nyrt. és az Opus Global Nyrt. csütörtök esti közleményében azt írta, rendkívüli közgyűlést hívtak össze április 8-ra, hogy döntsenek a két társaság fúziójának részleteiről.

A Mol 42 forinttal, 1,26 százalékkal 3290 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 1,24 százalékkal 11 900 forintra esett, forgalmuk 10,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,32 százalékkal 468,50 forintra gyengült, forgalma 203,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 1,32 százalékkal 5250 forintra csökkentette értékét, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!