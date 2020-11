Erre számít idén a Richter

Euróban számolva továbbra is 3 százalékos konszolidált árbevétel-növekedésre számít idén a Richter. Szegmensenként nézve ez a gyógyszergyártásban 4 százalékos emelkedés, és a nagykereskedelmi tevékenység bevételének csökkenése mellett mehet végbe. A bruttó fedezetet 57-58 százalék közé várják - mondta Orbán Gábor vezérigazgató a vállalat 1-9 havi eredményeit ismertető online sajtótájékoztatón.

A harmadik negyedévben az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter Gedeon Nyrt. árbevétele és nyeresége, a gyógyszeripari vállalat konszolidáltan 23 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 2,4 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakához képest, árbevétele pedig 8,0 százalékos emelkedéssel 137,7 milliárd forint lett.

Az év egészére az előzetes várakozásoknak megfelelően továbbra is a konszolidált árbevétel körülbelül 3 százalékos növekedését várják euróban számolva, 57-58 százalékos bruttó fedezet mellett. A növekedés várhatóan a gyógyszergyártás árbevételnek euróban számolt 4 százalékos bővülése és a nagykereskedelmi tevékenység csökkenése mellett megy végbe.

Ezt hozhatják a kiemelt régiók

A kiemelt régiókban a rubelben számolt árbevétel 2 százalékkel nőhet, ez a rubel jelentős leértékelődése miatt euróban negatív szám lesz. Az amerikai piacra már 45 százalék körüli értéket prognosztizálnak, figyelembe véve, hogy az év közben folyamatosan kommunikált, 1,270 milliárd dolláros Bloomberg-konszenzushoz képest a Vraylar várható forgalma 100 millió dollárral feljebb került a bejövő adatok és az amerikai partner közlése alapján, amely 1,4 milliárd dolláros idei forgalmat valószínűsít.

A 3 százalékos várható növekedésnél számításba vették a kínai piacon a Cavinton-támogatás megszűnése miatti 10 millió eurós értékvesztést, és változatlan forgalommal számoltak a nyugat-európai (EU15) piacon.

A kiemelt termékek esetében maradtak az év közbeni várakozások, a Reagila 12 millió, a Bemfola 45 millió eurót hozhat, a Grünenthal-portfolió bő 40 millió eurót, amivel Orbán Gábor szavai szerint nagyon elégedettek. A Terrosa esetében várhatóan valamivel meghaladják a 20 millió eurós prognózist.

A korábbinál jóval kisebb, 20-21 százalék között lehet a kereskedelmi és marketing ráfordítás aránya, 10-11 százalék a k+f kiadások részesedése, ami az üzemi eredményhányadnak a 19-20 százalék közötti alakulását vetíti előre - részletezte az idei várakozásokat Orbán Gábor.

Az eddig látottakhoz képest mért jelentős növekedés a kereskedelmi és marketing arány javulásához köthető, illetve ahhoz, hogy a Vraylar amerikai forgalma 100 millió dollárral meghaladja a korábbi, 1,3 milliárd dolláros Bloomberg-konszenzust, a plusz pedig tiszta profitként csapódik le.

Így állnak a Covid-terápiák

A Covid-19 gyógyításával kapcsolatos termékfejlesztésre vonatkozó kérdésekre válaszolva Orbán Gábor kifejtette, folyamatos az előrelépés. A tocilizumab és az ACE2 fúziós fehérje hosszabb távon hozhat megoldást, nem a járvány mostani hullámában, előbbinél 2025-ös törzskönyvezés várható, és az ACE2 is egyelőre in vitro kísérletekben mutatott jó eredményeket. A DNS-alapú oltóanyag sem most oldja meg a Covid-problémákat, ez valószínűleg a jövő évnek lesz a témája.

A favipiravir-projekt lassabban halad a vártnál, a technológia nem kedvez a nagyüzemi előállításnak, a remdesivir az, ami a leginkább preferált terápiás eszköz most. Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) kiadta Covid-indikációban az engedélyt a remdesivirre, így ezt a vitát lezártnak tekintjük a WHO megállapításai mellett is - mondta Orbán Gábor.

A cariprazine európai üzleti sikere főként árazási okok, valamint a szűkebb indikációs lista (USA-ban a skizofrénia mellett bipoláris hangulatzavarokban is alkalmazzák) miatt marad el az amerikaitól - magyarázta kérdésre válaszolva a vezérigazgató. Hozzátette ugyanakkor, hogy tudományos, szakmai szempontból Európában is megkérdőjelezhetetlen a cariprazine (USA-ban Vraylar, Európában Reagila néven forgalmazzák a Richter fejlesztette antipszichotikumot) elismertsége.