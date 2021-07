Az idén is degeszre keresték magukat azok a kisbefektetők, akik OTP-részvényt vásároltak - egyebek mellett ez derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. A háztartások május végén rekord mennyiségű, 886,6 milliárd forintnyi hazai részvényvagyonnal rendelkeztek, miután csak májusban csaknem 60 milliárd forintnyi nyereséget könyveltek el a számláikon. A vagyongyarapodáshoz emellett hozzájárul némi friss részvényvásárlás is: az ötödik hónapban 3,1 milliárd forintot fektettek be a kisbefektetők a tőzsdén.

A hazai részvények az idén egész évben jól hoztak, ezen belül is a május kiemelkedő hónapnak számított, de összesen több mint 70 milliárd forintnyi árfolyamnyereség keletkezett a háztartások részvény-befektetésein. Ennek a döntő része a bankpapírokhoz köthető.

A nem pénzügyi vállalatok papírjain bő 21 milliárd forintnyi árfolyamnyereséget értek el a háztartások, a banki részvényeken pedig összesen 50 milliárdot. Júniusban ez a summa tovább nőhetett, hiszen az OTP Bank árfolyama a tőzsdén 16 ezer forint fölé ment, történelmi csúcsokat döntött a múlt hónapban.

Háztartások értékpapír-állománya 2021. május Értékpapír Milliárd forint Állampapír 9 563,7 Jelzáloglevél 0,1 Banki kötvény 54,5 Vállalati kötvény 10,8 Befektetési alap 4 139,9 Részvény 886,6 Összesen 14 655,7 Forrás: MNB

A háztartások értékpapírszámláin május végén összesen 14 655,7 milliárd forint volt, ez szintén történelmi csúcs. A részvények aránya ebből még alacsony, alig 6 százalékos, de jóval magasabb már, mint néhány évvel ezelőtt volt. Öt éve például még a 4 százalékot sem érte el a részvény-befektetések aránya a háztartások értékpapírszámláin.

Az állampapír népszerűsége töretlen

A legnépszerűbb befektetés továbbra is az állampapír, májusban 9563,7 milliárd forint volt belőle a háztartásoknál. A friss megtakarításokból azonban egyre kisebb mennyiséget tud lecsípni az állam, az ötödik hónapban például már alig 53 milliárd forintnyi új lakossági megtakarítás került állampapírokba. A háttérben az állhat, hogy az infláció megugrott, 5 százalék fölé került, ezt pedig az állampapírok jelenlegi hozamukkal nem képesek túlszárnyalni. Friss lakossági megtakarítás csak a hosszú állampapírokba és a devizás állampapírokba megy jelenleg, a rövid lejáratok már nem vonzzák a kisbefektetőket. Ezek kamata alacsony, csupán 2,5 százalékos.

A többi hitelpapír: a jelzáloglevelek, a banki kötvények és a vállalati kötvények továbbra sem kelendőek a lakosság körében. A kibocsátások jellemzően nem is nekik szólnak, a jelzálogbankok és a bankok hitelpapírjait többnyire más pénzügyi cégek jegyzik le, a vállalati kötvénypiacon az MNB a legaktívabb a Növekedési Kötvényprogram révén, emellett az intézményi befektetők vásárolnak sokat.

A befektetési alapok ezzel szemben egyre vonzóbb megtakarítási formává válnak. Május végére 4139,9 milliárd forintra hízott a háztartásoknál lévő állomány, pedig a hozamok gyengék voltak. Ezt azonban ellensúlyozták a vásárlások, az a több mint 36 milliárd forintnyi friss pénz, amit a kisbefektetők az alapokba tettek.

Kell a jó hozam

Egyre többen ébrednek rá arra, hogy a jelenlegi infláció mellett csak magasabb kockázatot vállalva érhetnek el valódi reálhozamot, vagyis azt, hogy megőrizze a befektetés az értékét. Ennek köszönhető valószínűleg az alapok és a tőzsdei részvények népszerűsége.

Az idén a tőzsdék jól teljesítettek, a kelet-közép-európai piacokon, köztük a Budapesti Értéktőzsdén is szépen lehetett keresni. A befektetési alapok közül jó félévet zárt a részvényalapok többsége, de a vegyes alapok közül is igazán eredményesek voltak azok, amelyek magasabb részvénykitettséget vállaltak. A részvények mellett az árupiaci - főleg a nyersanyagpiaci - eszközök ára is emelkedett, az ilyen - például kőolajba fektető - konstrukciókon is sokat kerestek a kisbefektetők.