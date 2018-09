Estek az európai indexek, Budapest volt a kivétel

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 167,22 pontos, 0,45 százalékos emelkedéssel, 37 135,33 ponton zárt szerdán. Gyenge kezdés után nagy veszteséggel fejezte be a kereskedést az európai tőzsdék többsége.

A budapesti részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

A BUX volt az egyetlen tőzsdeindex a régióban, sőt mondhatni az egész világon, amely emelkedni tudott.

A Mol szerdán is nagyon jól teljesített, mellette az OTP tudott még erősödni - tette hozzá.

A piacokon már kedden is elég negatív volt a hangulat, Ázsia is hatalmas esést produkált szerdán. A nyugat-európai tőzsdék több mint 1 százalékos eséssel fejezték be a kereskedést és az amerikai piac is hatalmas mínusszal nyitott. A kelet-európai régióból a lengyel tőzsde is több mint 1 százalékot esett - mondta az értékesítési vezető - magyarázta Csépai Miklós, a Gránit Bank treasury értékesítési vezetője.

A Mol 36 forinttal, 1,24 százalékkal 2942 forintra erősödött, 3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,88 százalékkal 10 300 forintra nőtt, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1,50 forinttal, 0,36 százalékkal 413,50 forintra csökkent, forgalma 127,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 1,21 százalékkal 5285 forintra esett, forgalmuk 2,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3694,26 ponton zárt szerdán, ez 0,61 pontos, 0,02 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.

Vörösbe borult Európa

A kereskedési idő végén a páneurópai FTSE Eurofirst 300 index 1,11 százalék, a Stoxx 600 index 1,05 százalék, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,28 százalék veszteséget mutatott.

A nem hivatalos záróadatok alapján Londonban 0,95 százalékkal alacsonyabban fejezte be szerdai kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 1,35 százalékkal, a párizsi CAC-40 index 1,50 százalékkal csökkent. Madrid 0,77 százalékkal zárt alacsonyabban, Milánóban viszont magas pozitív értékekből zárásra 0,02 százalékkal csúszott mínuszba az index.

A befektetői kockázatvállalási hajlandóságot elsősorban a világkereskedelmi ellentétek éleződésének a veszélye terhelte meg szerdán. Az USA indexei is vörösben nyitottak szerdán. Az Egyesült Államok és Kanada nem ért el eredményt a NAFTA kereskedelmi egyezményt felváltó megállapodás múlt pénteki határidejének lejártáig. Kínával kapcsolatban pedig a Bloomberg hírügynökség szellőztette meg a múlt héten, hogy az Egyesült Államok importvám-emelést fontolgat 200 milliárd dollár értékű kínai importra. Donald Trump elnök emellett még kilátásba helyezte azt is, hogy az Egyesült Államok kilép a Kereskedelmi Világszervezetből (WTO), ha az "nem szedi össze magát".

A nap veszteseinek jelentős része a technológiai ágazatból került ki az európai tőzsdei kereskedésben. Az ágazati index több mint két százalékkal gyengült számos technológiai céget ért befektetői besorolás rontása miatt. A Credit Suisse például a francia Iliad célárfolyamát vágta vissza. Hasonló figyelmeztetést adott ki a svájci Temenos cégre is egy befektetési tanácsadó. Mindkét érintett cég részvénye több mint hat százalékkal gyengült.

Az olajár csökkent szerdán azzal párhuzamosan, ahogy enyhült a Gordon trópusi vihar által a Mexikói-öböl régiójában fekvő olajkutak termelésére jelentett veszély. A WTI ára 1,29 százalékkal 68,97 dollárra, a Brent ára 1,07 százalékkal 77,33 dollárra csökkent.

A dollár gyengült, az arany ára emelkedett: az eurót 0,41 százalékkal jegyezték erősebben 1,1629 dolláron, az arany ára 0,37 százalékkal unciánként 1203,50 dollárra emelkedett.

