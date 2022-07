Az uniós tárgyalók csütörtökön késő este kidolgozták a végső részleteket egy ideiglenes megállapodáshoz, amely a kriptopénzekre vonatkozó, a blokk 27 országára vonatkozó átfogó szabályozási csomagról szól, amely a kriptoeszközök piacai (Markets in Crypto Assets, MiCA) néven ismert – írja az Euronews.

„Ma rendet tettünk a kriptoeszközök vadnyugati világában, és egyértelmű szabályokat állapítottunk meg egy harmonizált piac számára” – mondta Stefan Berger, a szabályokról tárgyaló vezető törvényhozó.

Az uniós kriptoszabályok harmonizált piacot biztosítanak, jogbiztonságot nyújtanak a kriptoeszközök kibocsátói számára, egyenlő versenyfeltételeket garantálnak a szolgáltatók számára, és magas szintű fogyasztóvédelmi normákat garantálnak – áll a közleményben, amely szerint a kriptoeszközök kibocsátóinak és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtóinak megadják a lehetőséget, hogy az egész EU-ban egyetlen bázisról szolgálhassák ki az ügyfeleket, miközben megfelelnek a tőke- és fogyasztóvédelmi szabályoknak.

Trendteremtő lehet a kriptoszabályozás

Az EU trendteremtő adatvédelmi politikájához hasonlóan, amely de facto világszabvánnyá vált, valamint a digitális platformokon megjelenő káros tartalmakat célzó, nemrégiben elfogadott mérföldkőnek számító törvényhez hasonlóan a kriptorendszabályok is várhatóan nagy hatással lesznek világszerte. Már az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is dolgozik egy saját felügyeleti rendszeren. Főként azért is, mert az átlátható szabályrendszer sok ország számára egyszerűsítené a felügyeletet, mivel az EU-s kriptoeszközök piacaira vonatkozó szabályozás a tőzsdékre, brókerekre és más kriptotársaságokra szigorú, a fogyasztók védelmét célzó szabályokat vezet be.

Az olyan kriptoeszközöket kibocsátó vagy kereskedő vállalatok, mint a stabel-coinok – amelyek általában a dollárhoz vagy egy olyan árucikkhez, mint az arany, kötődnek, ami miatt kevésbé volatilisek, mint a normál kriptovaluták – szigorú átláthatósági követelményekkel szembesülnek, amelyek előírják számukra, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a fogyasztókra háruló kockázatokról, költségekről és díjakról.

A szabályok segítenek a kezdő kriptobefektetőknek elkerülni, hogy csalások és átverések áldozatává váljanak, amelyekre a szabályozók figyelmeztettek, hogy széles körben elterjedtek az ágazatban.

„Ez óriási előny ebben a térben, különösen annak, akinek egyáltalán nincs fogalma arról, hogy hova menjen, kit keressen meg, vagy hova tegye a pénzét” – mondta Jackson Mueller, a Securrency, egy blokklánc-infrastruktúrával foglalkozó vállalat politikai és kormányzati ügyekért felelős igazgatója.

Nem szorul a hurok a bitcoinon

A bitcoinhoz kapcsolódó szolgáltatók a szabályozás hatálya alá tartoznának, de maga a bitcoin nem, a világ legnépszerűbb kriptopénze, amely a novemberi csúcsához képest több mint 70 százalékot veszített értékéből.

A tranzakciók rögzítéséhez és biztosításához a "proof of work" számítógépes feldolgozásához hatalmas mennyiségű villamos energiát elnyelő bitcoin-bányászat okozta szénlábnyom miatti aggodalmak kezelése érdekében a kriptotársaságoknak közzé kell tenniük energiafelhasználásukat, és az interneten jól láthatóan fel kell tüntetniük a környezeti és éghajlati hatásukra vonatkozó információkat.

Az NFT-k még megússzák

A tárgyaló felek mentesítették az NFT-ket, vagyis a nem-fungible tokeneket, amelyek az elmúlt évben fellendültek.

Az EU szerint a kriptovalutákkal ellentétben ezek a digitális eszközök – amelyek műalkotásokat, sportemléktárgyakat vagy bármi mást digitalizálhatót ábrázolhatnak – egyediek és rögzített áron értékesíthetők. Teret hagyott azonban annak, hogy később a MiCA értelmében kriptoeszközként vagy pénzügyi eszközként átminősítsék őket.

Szigorú lesz a felügyelet

Az európai szabályok célja a pénzügyi stabilitás fenntartása – ami a közelmúltban bekövetkezett számos kriptovaluta-összeomlás közepette egyre nagyobb aggodalomra ad okot a szabályozók számára. A múlt hónapban például a stabilcoin TerraUSD összeomlott, és a becslések szerint 40 milliárd dollárnyi (15 500 milliárd forintnyi) befektetői pénzt tüntettek el, kevés vagy semmilyen elszámoltathatóság nélkül.

Az összeomlások a szabályozásra irányuló felhívásokat ösztönözték, és más nagy joghatóságok még mindig dolgozzák ki stratégiáikat. Az Egyesült Államokban Joe Biden elnök márciusban végrehajtási utasítást adott ki a kriptopénzek kormányzati felügyeletéről, beleértve a pénzügyi stabilitásra és a nemzetbiztonságra gyakorolt hatás vizsgálatát. Míg Christine Lagarde ECB-elnök is kemény fellépést ígért.

Néhány európai országban, például Németországban már vannak alapvető kriptopénz-szabályozások. Az EU egyik célja, hogy a szabályokat az egész blokkban összehangolja, hogy egy, az egyik országban engedélyezett kriptovállalat más tagállamokban is tudjon szolgáltatásokat nyújtani.

Az uniós szabályok, amelyek még végleges jóváhagyásra szorulnának, és várhatóan 2024-ben lépnének hatályba, a piaci manipuláció, a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más bűncselekmények megelőzését célzó intézkedéseket is tartalmaznak.

Jön a pénzmosás elleni kriptoszigorítás is

Az EU szerdán ideiglenesen megállapodott olyan új szabályokról is, amelyek a kriptopénz-átutalásokra ugyanazokat a pénzmosási szabályokat alkalmazzák, mint a hagyományos banki átutalásokra. Amikor egy kriptoeszköz gazdát cserél, az új szabályok szerint az átutalás mindkét oldalán tárolni kellene a forrás és a kedvezményezett adatait. A kriptotársaságoknak át kellene adniuk ezeket az információkat az olyan bűncselekményeket, mint a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása, vizsgáló hatóságoknak.

Az uniós intézmények jelenleg a technikai részleteket dolgozzák ki, mielőtt a kriptokövetési szabályok végleges jóváhagyást kapnának. Tehát még az Európai Parlament, az Európai Bizottság, a szakhivatalok is véleményezik majd.