Az Eurizon Hungary(korábban CIB Alapkezelő) szakértői szerint a tavalyi évet a koronavírus-járvány és a magas infláció témája dominálta, és az idei tőkepiaci mozgásokat is a pandémia és az infláció alakulása befolyásolhatja leginkább. A társaság befektetési alapokban kezelt vagyona tavaly év végére megközelítette az 524 milliárd forintot, ami dinamikus, 10,5 százalékos növekedést tükröz 2020 decemberéhez viszonyítva.

„A múlt évben a Start alapcsalád töretlen népszerűsége adta a növekedésünk jelentős részét, mintegy 33 milliárd forintot. Ezen belül is a Start Tőkevédett Részalap több mint 20 milliárdos kezeltvagyon-növekedése alapján arra következtetünk, hogy a tőkevédelem mind a lakossági, mind az intézményi ügyfélkörben kiemelkedő termékelőny továbbra is” – nyilatkozta Komm Tibor, az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A piaci környezet úgy alakul, hogy hosszú kihagyás után 2022-ben újra tőkevédett származtatott részalappal tud jelentkezni a társaság, elsőként a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) szempontok figyelembevételével kialakított CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalappal, melynek tőkefelhalmozási időszaka január 17-én kezdődött, és 2022. március 18-ig tart. „Ezekkel az alapokkal a befektetők részvénypiaci teljesítményekhez kötött hozamokat élvezhetnek a kötvénypiacokra jellemző tőkevédelem mellett. Az infláció emelkedésével a negatívba forduló reálhozamot kínáló szuperállampapír kiszorítási hatásának enyhülését láthattuk az utóbbi hónapokban, ami ennek a szegmensnek a piaci lehetőségére további pozitív hatást gyakorolhat.” – tájékoztatott az elnök-vezérigazgató.

Az egész magyarországi befektetésialap-piacról kivesztek az alacsony kamatkörnyezetben a lakosság körében nagyon kedvelt tőkevédett alapok. 2021 végére a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint már csupán 9 ilyen konstrukció maradt meg, ezekben alig 45,8 milliárd forint volt, a többi lejárt. Utoljára 2019 májusában indult ilyen alap a Bamosz adatai szerint. A tőkevédett alapok fénykorában 2014 körül 180-nál is több ilyen alap volt a pénzügyi cégek palettáján, és ezek vagyona volt, hogy meghaladta az 500 milliárd forintot.

Középpontban az ESG

Komm Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai alapkezelők az EU fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (SFDR) rendeletének implementálásával nagyot léptek előre a fenntarthatósági szempontoknak a befektetési döntéshozatali folyamatokba való beépítése terén. Az Eurizon – tette hozzá – több mint 25 éve köteleződött el az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) és SRI (társadalmilag felelős befektetési) szempontok iránt, és elsőként hozott létre etikus befektetési alapokat Olaszországban 1996-ban. „Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt.-nek is kiemelten fontos az ESG szempontok figyelembevétele, idén január 17-én már az ötödik olyan alapunk felhalmozási időszaka indult, amelynek a befektetési döntési folyamatába beépítésre kerültek ESG tényezők, amelyekkel kapcsolatos irányelveinkről a honlapunkon adunk részletes tájékoztatást” – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. részvényalapokban kezelt vagyona is látványosan, 48 százalékkal növekedett 2021-ben, és elérte a 36,6 milliárd forintot. Ebben fontos szerepet játszhatott a magas hozam.

Hajdu Egon, az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. befektetési igazgatója szerint a múlt év nagyon eseménydúsnak bizonyult. Év elején még a normalitás visszatérése volt az általános várakozás a járványhelyzetre adott egészségügyi válaszokban bízva, ami rendkívüli gazdasági növekedést és emelkedő inflációt vetített előre. A 2021. január eleji várakozások a Bloomberg konszenzus alapján év végére az USA-nál a FED célig, vagyis 2 százalékig emelkedő inflációt mutattak. A márciusi FED kamatdöntő ülés (FOMC) ezekkel a várakozásokkal teljesen összhangban, sőt kicsit még hűtve is azokat, 2023 végéig nem is jelzett kamatemelést. Az év hátralévő részében a járványhelyzet hol javult, hol romlott, az infláció viszont egyértelműen és tartósan emelkedett. A FED emiatt kénytelen volt negyedévről negyedévre „szigorúbb jegybankká” válni, így év végén már az eszközvásárlások csökkentése (tapering) mellett három kamatemelést is jelzett 2022-re.

Az egyre növekvő kockázatok mellett a jelentős gazdasági növekedés, a növekvő vállalati eredmények, a támogató monetáris és fiskális politikák összességében azért kedvező környezetet jelentettek a kockázatos eszközöknek. „A fejlett részvénypiaci indexek és nyersanyagok teljesítménye így 2021-ben impozáns volt, miközben az emelkedő infláció és szigorodó jegybanki politikák vesztese a kötvényeszközosztály volt tavaly” – emelte ki a befektetési igazgató.

A kamatemelések éve lesz 2022

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. várakozása szerint 2022-ben is a járványhelyzet és az infláció, illetve ezekhez kapcsolódóan a szűkös munkaerőpiac, az ellátásilánc-problémák és a szigorodó monetáris politikák lesznek a fő piacmozgatók. „A jelentős – az inflációnál egyértelműen felfelé mutató – kockázatok ellenére is globális szinten 2022-ben enyhén trend feletti növekedést és kis mértékben csökkenő, de azért viszonylag magas szinten maradó inflációt várunk. A járványhelyzet várakozásunk szerint enyhül, a pandémia endémiává alakulhat, ami a termelésilánc-problémákon is enyhíthet az év második felében. A FED-től négy kamatemelést, és év végén mennyiségi szigorítást is várunk” – emelte ki Hajdu Egon.

„Erős tehát az ellenszél a tőkepiacok, és már egyértelműen a részvénypiacok számára is, miközben idén vége lehet a nagy likviditással járó ingyenpénz korszakának. Mivel azonban várakozásunk szerint a gazdasági növekedés folytatódik, a vállalati eredmények is tovább nőnek, és összeségében a monetáris és fiskális politikák minden szigorítás ellenére is támogatók maradnak, (aminek jegybanki oldali bizonyítéka a megmaradó negatív reálkamat), ez a korszakváltás nem jelent általános részvénypiaci lejtmenetet, csak a korábbiakhoz képest más megközelítést igényel” – vélekedett a befektetési igazgató.

Ami a lehetséges, választható irányokat illeti, a társaság szerint a részvényeknél újból a fundamentumok kerülhetnek előtérbe, azok a „minőségi” részvények, illetve cégek, amik a munkaerőpiaci versenyre, az ESG kritériumokra, a Biden adminisztráció versenyt fokozó intézkedéseire egyszerre tudnak jó válaszokat adni. A minőségi, „value” részvények lehetnek a nyertesek 2022-ben, amely „értékhalmazba” az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. szakértői beleértik a fundamentálisan jól működő és eredményt termelő growth-nak kategorizált (növekedési) részvényeket is.