Bár a forint hajnal óta szinte folyamatosan meredeken veszített értékéből az euróval szemben, közel került a 373,27-es történelmi mélypontjához is, este végül visszaesett a 370 forintos kurzustartományból, pedig napközben megjárta a 371 feletti árfolyamokat is. Este háromnegyed hétkor 2,4 százalékos mínuszban volt a nyitó euróárfolyamhoz képest. Az esés így is jelentős, inkább az mentette meg, hogy az euró is gyengült a dollárral szemben.

A közös európai fizetőeszköz emellett közel hétéves mélypontra esett a svájci frankkal szemben, mivel a befektetők a menedékeszközöket keresték. A devizapár 1 százalékot esett, ami több mint két éve a legnagyobb visszaesés volt, mielőtt kissé visszaerősödött. Az euró a dollárral szemben még nagyobb visszaesést könyvelhetett el, mintegy 1,4 százalékkal 1,1147-re esett, ami a legalacsonyabb szintje ebben a hónapban.

A forint a dollárral szemben 3,6 százalékos mínuszba került, az árfolyam napközben 334 fölé is kitört, de estére visszaerősödött 331,19-ig.

A dollár biztonságába való menekülés más európai valutákat is magával rántott. A svéd korona és a norvég korona egyaránt 2 százalék körüli esést szenvedett el, míg a dán korona 1,5 százalékot esett. Még a hagyományos menedéknek számító svájci frank is vesztett a dollárral szemben, amikor az orosz tankok bevonultak Ukrajnába - írja a Bloomberg.

Az euró mostanra visszavonta a hónap elején az Európai Központi Bank héjjább hangnemet ütött meg. Az invázió miatt az olajárak az egekbe szöktek, ami megnehezítette az évtizedek óta legmagasabb inflációval szembeni szigorítást tervező tisztviselők kilátásait. A pénzpiacok csökkentették a kamatemelésekre tett fogadásokat.

"A devizapiaci befektetők úgy vélik, hogy a válság bármilyen fokozódása súlyosbítja az euróövezet fellendülését fenyegető stagflációs kockázatokat, késleltetni fog minden érdemi politikai normalizációt az EKB részéről, és megterheli az eurót" - mondta Valentin Marinov, a Credit Agricole SA G-10-es devizastratégiájának vezetője.

A kereskedők további volatilitásra és további veszteségekre számítanak. Az euró-dollár devizapár jövő heti árfolyam-ingadozásai elleni fedezeti költség 2020 decembere óta a legmagasabbra emelkedett. Az opciók 2020 márciusa óta a legkedvezőtlenebbek az euróra a zöldhasúval szemben.

A régiós valuták közül a cseh korona 1,07 százalékot veszített az euróval szemben, a lengyel zloty 2,18 százalékos mínuszban volt. A román lej viszont hevesen mozgott egész nap, de 0,04 százalékot még erősödött is az euróval szemben.

A Brent olaj ára este háromnegyed 7-kor 6,8 százalékkal volt magasabban, mint szerdán, egy hordó 103,4 dollárba került. Napközben volt 105 dollár felett is az árfolyam.

