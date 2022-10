A múlt héten a Magyar Nemzeti Bank sikeres lépéseket tett a forint erősítésére a szigorítási politika új eszközeivel. Azonban a külső tényezők újra meghatározóvá kezdenek lenni a forint más valutákkal szembeni árfolyamában. Az energiaválság egymaga képes mozdítani a magyar fizetőeszközt, de mindez kiegészül azzal is, hogy könnyű célpont a forint a spekulánsok számára is emiatt.

Mindehhez jön, hogy a dollár erősödő pályája csak meg-megtörik az elmúlt időszakban. A tőzsdei jelentési szezon pedig olyan képet fest, hogy a recesszió egyelőre nem ütötte meg a legnagyobb vállalatokat, a kiskereskedelem és a bankszektor is jó eredményekről számolt be.

Az erős dollárárfolyam ismét bevitt egy ütést a forintnak: szerda délelőtt 11-kor a forint-dollár kereskedésben 421,235-ig drágult a kereskedés, miközben a napot még a 419 alatti sávban kezdte a magyar fizetőeszköz. A legerősebb pillanatban, nagyjából délelőtt 9-kor már 417,5 alá is benézett a váltás. Ehhez képest 0,75 százalék körüli a gyengülés a Stooq.com adatai szerint.

A forintnak fontos ellenállást már a 423-425 közötti sáv jelent az 5 napos görbék alapján, ha ezt áttöri a dollár, akkor újra megnyílik az út az intenzívebb gyengülés irányába. A 450 feletti történelmi mélypont még messze lehet.

A dollár ereje ott is látszik, hogy az euróval szemben napon belül már 0,42 százalékot veszített. Pedig hétfőn inkább az euró zárkózott a dollárra. Az 52 hetes gyengülés most épp a 15,55 százalékos szint felett van. Mindez köszönhető az európai energiaválságnak, ahol még mindig a földgázellátás és a téli fűtési szezon körül vannak a legnagyobb kérdőjelek. De közeledik az olajembargó is Oroszországgal szemben, így a tengeri kereskedelmet más szereplőkkel kell kiváltani, de az OPEC épp csökkenti a vállalt termelését. Ehhez jön hozzá, hogy a dollárban denominált kőolajkereskedelem is csak erősíti a keresletet a dollárra, ami az árfolyamot erősíti.

Nem jó a forint a régiós versenyben

A forint gyengülését az helyezi még perspektívába, hogy a nagyon gyenge eurótól is leszakad a magyar fizetőeszköz, bár egyelőre csak 0,05 százalék körüli a napon belüli gyengülés. A napi csúcspont ugyan 410,6-nál volt, most már a forint 413,3-as szintig gyengült a közös európai fizetőeszközhöz képest a Stooq.com adati szerint.

A svájci frankra viszont mind az euró, mind a forint zárkózni tudott: 0,11-0,12 százalékos erősödésekkel.

A forint a régión belül ismét inkább alulteljesítő: a cseh koronához képest 0,5, a román lej esetében 0,18 százalékot veszített. A lengyel zloty viszont a varsói kormány és az Európai Bizottság jogállamisági vitája miatt lejtőre került, már 0,31 százalék a napon belüli veszteség.