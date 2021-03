Meglepődhet még az idén, akinek dollár van a számláján

Az év eleje óta erősödik a dollár az euróval szemben, és ez egész évben folytatódhat. Ennek oka, hogy az Egyesült Államok sokkal többet költ gazdasági mentőcsomagokra, előrébb jár az oltásokban, ezért a gazdasága is várhatóan masszívabban pattan majd vissza, mint a világ többi gazdaságáé. Januárban még nagyon mást gondolt erről a piac.

Nagyon úgy tűnik, hogy az Egyesült Államoknak sikeresebben sikerül kezelnie a Covid-19-es járvány gazdasági oldalát, mint például Európának, s ennek meg lesz a következménye az euró/dollár keresztárfolyamra is - vélik a Bank of America elemzői. Ha ez igaz, akkor a devizában tartott megtakarításokat érdemesebb lehet az amerikai fizetőeszközben tárolni, mint euróban.

Néhány hónapja ez még máshogy nézett ki: tavaly év végén a zöldhasú árfolyama sokéves mélypontra süllyedt a vezető devizákból alkotott kosárral szemben, és az volt a konszenzus, hogy a gyengülés folyatódni fog, mivel az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed várhatóan nem lép közbe az infláció megfékezése érdekében. Azonban ez a nagy gyengülés eddig nem jött el, sőt, január eleje óta szép lassan, de elkezdett erősödni a kosárral és az euróval szemben is, és elképzelhető, hogy ez a trend az év hátralévő részében is jellemző lesz - ha igaza van a befektetési bank szakértőinek.

Mindenkit lehagynak a G10-ek közül

Az elemzők úgy látják, az amerikai gazdaság teljesítménye az év hátralévő részében fokozatosan lehagyja a világ többi részéét, különösen igaz ez az Európai Unió gazdaságára. A dollárt nem csak ez, hanem az amerikai hozamok is erősíthetik, s jobban teljesíthet a többi biztonságos menedéknek tekintett devizánál is (ilyen például a japán jen és a svájci frank). A Bank of America elemzői jóval optimistábbak egyébként az átlagnál az amerikai gazdaság kilátásait illetően, és jóval pesszimistábban ítélik meg az európait. Az Egyesült Államok GDP-növekedése idén elérheti a 6,5 százalékot idén, jövőre pedig az 5 százalékot, míg az eurózónában ez alig 3 és 3,4 százalék lehet.

A nagy különbség nem meglepő, ha a gazdaság élénkítése érdekében elfogadott mentőcsomagok nagyságát nézzük - írják a szakértők.

A most elfogadott 1,9 billió dolláros élénkítőcsomag hasonló nagyságú, mint a tavalyi, de ezt már egy fellendülőben lévő gazdaság kapja. Ráadásul arra számítanak, hogy az év második felében egy további, 2-4 billió dolláros, több éves infrastruktúrafejlesztési programot is elfogadnak, és ez azzal járhat, hogy a jövő évi növekedés még nagyobb lesz. Ezzel az amerikai költségvetési ösztönzőcsomagok értéke nem kevesebb, mint 6-szor akkora lesz, mint az Európai Helyreállítási Alap a GDP arányában, és jelentősen meghaladja bármely G10 országét. De nem csak azt, hanem a Trump-kormányzat összes olyan élénkítő lépését, amelyet adócsökkentésekkel sikerült elérni.

Többet fognak költeni és hamarabb

Az élénkítőcsomagok nagysága mellett a lakosság átoltásának a sebessége is az amerikai gazdaság mellett szól. Az Atlanti-óceán túlpartján már a lakosság 25 százalékánál járnak, szemben az európai 7 százalékkal, így a tervek szerint jó 3 hónappal hamarabb nyithatják újra a gazdaságot. Ez a három hónap kritikus, mivel azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban már a nyári szezon előtt megindulhat az élet, amely ha Európában nem sikerül, akkor a turizmus kiesése miatt drasztikus következménnyel járhat sok országban. A mostani előrejelzések szerint egyébként a turisztikai bevételek nagysága duplázódhat tavalyhoz képest az EU periféria országaiban, de a 2019-es szintnek így is csak a fele lehet.

Szintén az amerikai gazdaságot erősítő tény, hogy az amerikai fogyasztók sokkal többet takarítottak meg a járvány alatt, mint az európaiak. Így az újranyitáskor várhatóan többet is kezdenek majd költeni, ami lendületet adhat a gazdaságnak. Az amerikai háztartások megtakarítási rátája a járvány előtti 7 százalékról a lezárások alatt 20 százalékra emelkedett, Európában ez 12-ről 15 százalékra növekedett.

A befektetési bank szerint a történelmi példák azt mutatják, hogy ha a fellendülések idején az amerikai gazdaság jobban teljesített, akkor az rendszerint a dollár árfolyamában is megmutatkozott, különösen az eurózónával és az euróval szemben. Így most is erre lehet számítani.