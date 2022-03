Gyengült a forint péntek reggelre, az eurót a csütörtök esti 380,22 forint után 381,09 forinton jegyezték háromnegyed 7-kor.

Péntek reggel a dollár jegyzése az előző esti 346,11 forintról 346,57 forintra, a svájci franké 371,85 forintról 372,30 forintra emelkedett.

A forint 0,2 százalékkal gyengült az euróval és 0,1 százalékkal a dollárral és a svájci frankkal szemben.

A forint a hétfőn történelmi mélypontra esett, az euró árfolyama 400 forint körül járt, majd a Magyar Nemzeti Bank megemelte a kamatfolyosót, Virág Barnabás alelnök pedig üzent a befektetőknek, hogy fájni fog a forint elleni spekuláció. Egyben jelezte, mindent megtesz a jegybank az infláció megfékezése érdekében.

Majd szerdán kiderült, idén februárban 8,3 százalékra gyorsult az éves infláció. Havi szinten legnagyobb mértékben az élelmiszerek drágultak, de a többi kategóriában is érzékelhető az árnyomás. A maginflációs indexek is azt mutatják, hogy az inflációs alapfolyamatok is erősödtek, az ár nyomás a termékek és szolgáltatások egyre szélesebb körét érinti.

Az MNB újra reagált a forint látványos gyengülésére: csütörtökön is nagyot emelt az irányadó kamaton, amely immár 5,85 százaléknál jár.

Csütörtökön a romló befektetői hangulatból a magyar piacok sem tudták kivonni magukat, régiós összevetésben a forint megint alulteljesítő volt. Az euróval szemben 383 fölött is járt, innen estére visszatért 380 körüli szintekre.

A pocsék amerikai inflációs adat és az ECB borúlátó inflációs előrejelzése tovább emelte a hazai hozamokat is, 5-10 bázisponttal.