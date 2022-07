Csütörtök reggel fél 8-kor a bankközi devizapiacon az eurót 408,4 forinton jegyezték, egy dollár 400,2 forintba, míg a svájci frank darabja 413,2 forintra került.

Mindezek ugyan a néhány héttel ezelőttihez képest jóval gyengébb értékek, viszont jobban festenek, mint a szerdai mészárlás csúcsértékei.

Nagy kamatemelést lengetett be csütörtökre az MNB

Határozott választ ígért az MNB arra, hogy szerdán drámai esésnek indult a forint, szinte a legrosszabbul teljesítő pénznem volt globális összevetésben is.

Csütörtökre egy jelentős kamatemelést ígér Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) illetékes alelnöke.

Az elmúlt napokban kialakult pénzpiaci helyzet növeli az inflációs kockázatokat és egyértelműen veszélyezteti az árstabilitást. Az MNB holnap az egyhetes betét kamatjának megemelésével határozottan reagál. A jegybank az eszköztár minden elemével folyamatosan készen áll beavatkozni az árstabilitás biztosítása érdekében - közölte szerdán Virág Barnabás MNB-alelnök.

Virág Barnabás nyilatkozatát az indokolta, hogy ismét negatív rekordokat döntött a szerdai kereskedésben a forint. Egészen a 417-es szint közeléig jutott az euróval szemben, és globális léptékben is alulteljesítő volt.

Az MNB legutóbb egy nagyívű kamatemeléssel igyekezett gátat vetni a forintgyengülésnek, ez azonban nem sikerült.

Csütörtökön szinte szabadesésben zuhant a forint, óráról órára emelkedik 2-3 forinttal az euró ára, immár 416,859 forintos euró az aktuális rekord.

Virág bejelentése nyomán a forint erősödésnek indult, este hatkor már "csak" 411 forintba került egy euró.

Emiatt esett nagyot a forint

Amikor valami nagy galiba van a világgazdaságban, akkor a befektetők jellemzően a menekülődevizákat választják, ilyen a svájci frank és az amerikai dollár is; ezek a devizák erősödnek az euróval szemben is. Közben épp a feltörekvő piaci devizákból szállnak ki, így lett az egyik legsérülékenyebb, legtöbbet gyengülő a forint - mondta Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője az InfoRádiónak.

Emiatt következett be az, hogy az eurónál is nagyobb a forint romlása a dollárhoz képest, az árfolyam szerdán a 400-as "rémálomhatárt" is átlépte.

Aki most Magyarországra jön a forintgyengülés miatt turistaként vagy ingatlanbefektetőként, egy nagyon kedvező helyzettel találkozik. Egy hazai vásárló, befektető ma sokkal rosszabb helyzetben van, ráadásul a jelzáloghitelek kamata már elszállt, a forinthitelek pedig most drágulnak - fogalmazott az elemző.