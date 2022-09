A szerdai több mint 1 százalékos gyengülést követően az euró jegyzése reggel háromnegyed nyolckor, pár fillér elmozdulással, 405,49 forinton stagnált.

A svájci frankkal szemben a szerda esti 422,17 forintos jegyzés csütörtök reggelre 422,33 forintra változott.

A három nagy deviza közül a dollárral szemben volt nagyobb elmozdulás a forint árfolyamában: a dollár jegyzése a szerda esti 405,71 forintról 407,08 forintra erősödött.

Az euróval ismét a paritás alatt kereskedtek, ami a szerda esti jegyzéshez képest minimális dollárerősödést hozott: az euró jegyzése hét óra után 0,9965 dolláron állt.

Szerdán a uniós pénzek kifizetése körüli emelkedő bizonytalanság az euró-forint árfolyamát is emeli. Elemzők szerint innen a továbbiak igen bizonytalanok, mivel a korábbi csúcsokat leszámítva nem nagyon van technikai kapaszkodó. Sőt azt is lehetne mondani, hogy ez annak a 395-405-ös sávnak a teteje, amely nagyjából jellemezheti rövid távon a folytatást, ahonnan azonban könnyen tovább emelkedhet, amennyiben a globális befektetői hangulat is újból rohamosan romlana.