A forintot a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatemelése sem mentette meg: a most már 13 százalékon álló alapkamat nem nyugtatta meg a piacokat, és mind az euróval, mind a dollárral szemben intenzíven gyengül a forint. A régiós valuták közül a cseh korona és a lengyel zloty is jelentősen leszakította magáról a magyar fizetőeszközt, de még a feltörekvő piaci valuták közül legkomolyabb gyengülést produkáló török líra is erősödött szerda 11:30-ig a forinthoz képest. Az ingathatta meg a bizalmat, hogy az MNB jelezte, már nem folytatná a kamatemelési ciklust.

Mindez azt hozta magával, hogy a dollárhoz képest új történelmi mélypontra zuhant a forint: 432,12 volt a váltás már szerdán, ami közel 1,35 százalékos napon belüli gyengülést jelent. Az 52 hetes távlatot nézve már 15 százalékhoz közeli a magyar fizetőeszköz gyengülése. Mindezt pedig számos területen megérezhetik a magyar háztartások: mivel a világkereskedelem legfontosabb valutája a dollár – ebben jegyzik például az olajárakat –, a forint gyengülésnek jelentős lehet az inflációs hatása is.

A dollár esetében a globális recessziós kockázatokat árazzák, valamint azt, hogy a Federal Reserve 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatlábát, jelezve, hogy a jövőben is kész újra jelentős lépéseket tenni, ha az Egyesült Államok pénzromlása azt indokolttá teszi. Mindez keresletet generált az amerikai államkötvényekre, amelyek biztos menedékbefektetést jelentenek, így tőkét kiszívva a feltörekvő országok piacairól.

Az euró, a cseh korona és a zloty is leszakítja a forintot

Az euróval szemben is intenzív volt a forint gyengülése, a napkezdéshez képest már több mint 5,5 forinttal drágább a váltás, a kurzus most 412,4-en állt szerda 11:30-kor. Az elmúlt 52 hetet nézve ez 14,6 százalékos gyengülést jelent. Ráadásul 1 százalékon belül van egy újabb történelmi mélypont, júliusban 416,859-es szinten padlózott a magyar fizetőeszköz a Stooq.com adatai alapján.

Ennél is aggasztóbb, hogy a régiós valutákhoz képest is jelentős gyengülést mértek. A régiós gazdaságokra ugyanúgy negatív hatással volt a Fed múlt heti kamatemelése, valamint ugyanannyira kitettek a magas európai energiaáraknak, tehát a magyar teljesítményben ezeken túlmutató okokból sem bíznak most a piacok.

A cseh korona 1,33 százalékkal erősödött a forinthoz képest, a lengyel zloty 0,67 százalékkal. A román lej annyiban kilóg a sorból, hogy a bukaresti jegybank rendszeresen intervenál az árfolyamba, de így is jelentős különbség az 1,77 százalékos erősödés a forinthoz képest. A török líra, amely az ankarai különutasságot jelentő kamatvágások miatt folyamatosan gyengült egész évben, most a forinthoz képest 1,42 százalékkal ért többet a Stooq.com adatai szerint.

A svájci frank – amely szintén népszerű menedékvaluta – a dollárhoz hasonlóan történelmi csúcson van a forinttal szemben: az új negatív rekord a 434,971-es kurzus.