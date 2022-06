Az európai részvények hatnapos veszteségsorozatot fordítottak nyereségbe, miután az EKB rendkívüli ülésén bejelentette, hogy megújítja az euróövezeti kötvényhozamok indokolatlan megugrásának megakadályozására szolgáló eszköztárát.

Az EKB Kormányzótanácsa úgy döntött, hogy a monetáris politikai transzmissziós mechanizmus működésének megőrzése érdekében nagyobb rugalmasságot alkalmaz a pandémiás eszközvásárlási programja (PEPP) portfóliójában esedékessé váló törlesztések újrabefektetésekor. A bejelentés különösen a magas államadóssággal rendelkező dél-európai országok tőzsdéinek kedvezett - írja az MTI.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 1,47 százalékos, a Stoxx Europe 600 index 1,50 százalékos emelkedéssel fejezte be a kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,69 százalékkal végzett magasabban.

Londonban 1,16 százalékos, Frankfurtban 1,39 százalékos indexemelkedéssel zárt a tőzsde, a párizsi CAC-40 index 1,35 százalékos nyereséggel zárt. A madridi tőzsdén 1,37 százalékkal, a milánóin 2,88 százalékkal emelkedett zárásra a tőzsdeindex.

Az olaj ára csökkent, az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára 0,61 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 118,20 dolláron, a Brent ára pedig 0,22 százalékkal csökkent 120,90 dollárra.

A holland szabadpiaci gázár szerdán több mint 20 százalékkal emelkedett, miután a Gazprom kedden és szerdán együtt mintegy hatvan százalékkal csökkentette Németországba irányuló gázszállításait az Északi Áramlat-1 gázvezetéken.

Az így elért a 120 euró/megawattóra árszintre április vége óta nem volt példa. Az áremelkedéshez hozzájárult az olaszországi gázszállítások 15 százalékos csökkentése is, miközben az Egyesült Államokban az egyik kulcsfontosságú texasi exportterminálban történt robbanás miatt egyébként is leszűkült az Európába irányuló amerikai gázszállítási kapacitás.

Az euró szerdán leadott korábbi nyereségéből, mivel a pénzpiaci befektetők továbbra is kételkednek abban, hogy az EKB agresszívan tudja emelni a hitelfelvételi költségeket, még azután is, hogy a központi bank új intézkedéseket jelentett be rendkívüli ülésén.

Az európai piacok zárásakor az eurót 0,25 százalékkal jegyezték gyengébben 1,0406 dolláron. Az arany spot ára 0,91 százalékkal emelkedett unciánként 1824,54 dollárra - írja az MTI.