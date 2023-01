A Citigroup Inc. stratégái szerint az európai részvények árazása jobban tükrözi a vállalati nyereségek várható csökkenését, mint az amerikaiké, amelyek emiatt túlzottan is drágák. A bank Robert Buckland vezette elemzői csapata felülsúlyozásra javasolja épp ezért az európai részvényeket, szerintük azok árába már beépült egy jó 15 százalékos profitcsökkenés - írja összefoglalójában a Bloomberg.

A Citi véleménye tovább fokozza az európai részvények iránti érzett növekvő optimizmust. A vezető európai cégeket tömörítő mutató a negyedik negyedévet elég jó teljesítménnyel zárta, s ez az újévben is folytatódott. Mostanra akár dollárban, akár euróban nézzük az index szereplését, az 15 százalékos pluszban tartózkodik az október elején beállított mélypontokhoz képest, miközben például az amerikai S&P 500-as index azok környékén kapaszkodik. Ugyanakkor az európai index jelenleg pont egy olyan fontos technikai szintet igyekszik átvinni, amely eldönthetné, hogy medvepiaci rally volt-e az elmúlt hónapok jó teljesítménye, vagy egy hosszabb távú jó teljesítmény első hulláma.

A Stoxx Europe 600-as index dollárban Kép: Investing.com

A jó teljesítmény annak is köszönhető, hogy korábban az ukrán háború miatt a befektetők bűntették az európai cégeket is, sokan tartottak ugyanis attól, hogy az energetikai válság komoly nyomot hagy azok nyereségtermelő képességén. Miután ezek a gondok ha átmenetileg is, de megoldódni látszanak, enyhült irányukban a hangulat. Eközben az Egyesült Államokban szintén recesszió fenyeget, s a befektetők hátat fordítanak a drága, hatalmas piaci értékű nagy amerikai tech-cégeknek. Az árazás ezt akár indokolhatná is, a Stoxx 600 index átlagos P/E (árfolyam/nyereség) hányadosa12,2, miközben az S&P 500-é 16,6 a várt nyereségekkel számolva - írja az elemzés.

Az Egyesült Államokban eközben közeledik a recessziós valósága. Épp ezért ott gyengébb első és erősebb második félévre számítunk – írták a Citi stratégái. Szerintük az S&P 500-as index 2023-at 4000 ponton búcsúztatja, ami körülbelül 5 százalékos felértékelődést jelentene, míg a Stoxx 600-től 8 százalékos emelkedést várnak.

Még túl optimisták az elemzők



A stratégák arra számítanak, hogy a vállalati nyereségek globálisan 5-10 százalékkal zsugorodnak idén, szemben a jelenlegi elemzői konszenzussal, ami 3 százalékos növekedésről szól. A Citi úgy látja, az elemzők már elkezdték mérsékelni várakozásaikat, s a részvények leminősítéseinek száma Európában és az Egyesült Államokban is meghaladják a felminősítésekét.

A nagy amerikai bankok, köztük a JPMorgan és a Bank of America jövő héten teszik közzé negyedéves gyorsjelentéseiket. Ebből a befektetők már képet kaphatnak arról, hogy a magasabb kamatlábak, a makacs infláció és a lassuló kereslet milyen hatással voltak a vállalati nyereségekre. Buckland és csapata arra számít, hogy a Fed alakpamat 2023 első felében tetőzhet, és az év későbbi részében csökkentés várható.

Még nem érdemes kergetni az árakat



A Citi stratégáinak ellenőrzőlistáján - amely olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint a részvénykockázati prémium, az alapok tőkeáramlása és a tőkeberuházások növekedése - a 18 lehetséges indikátor közül 6,5 ad vészjelzést. Ez azt sugallja, hogy a zuhanást meg kell vásárolni a piacon, de nem érdemes egy rallyban emelkedő árak mellett bevásárolni -mondta Buckland.

A Goldman Sachs Group stratégái a Stoxx 600-as indexre eközben 465 pontos 12 hónapos célárat határoztak meg, ami 5,8 százalékos emelkedést jelentene. A Societe Générale elemzői pedig úgy nyilatkoztak, most ugyan drágának tartják az indexet, azonban egy 10 százalék körüli esést követően már bátran megvennék azt.