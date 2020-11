Európa után ment Budapest

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 198,21 pontos, 0,52 százalékos csökkenéssel, 38 163,61 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 12,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a BUX az európai tőzsdék trendjét követve mínuszban zárt. Hozzátette, egyéni vállalati hír egyik cégre sem érkezett csütörtökön.

Jelentős volt a Mol forgalma, az olajipari részvény a nap folyamán erős is tudott lenni, a papírra 2050 forint felett voltak kötések, de a nap végére elfogyott a lendület, és 2000 forint alatt zárt. Gyengélkedett az OTP is, 0,5 százalékos mínuszban zárt, de napközben volt ennél is gyengébb a banki részvény. A Richter a nap végére pluszba tudott fordulni, a Magyar Telekom piacán pedig egész nap az iránykeresés volt jellemző - fejtette ki Török Lajos.

A Mol 33 forinttal, 1,64 százalékkal 1979 forintra csökkent, 5,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 60 forinttal, 0,50 százalékkal 11 940 forintra esett, forgalmuk 5,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,54 százalékkal 367,50 forintra gyengült, forgalma 214,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,58 százalékkal 6920 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3333,37 ponton zárt csütörtökön, ez 6,75 pontos, 0,20 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.