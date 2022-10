Az Oroszországból származó tengeri nyersolajszállítások öt hetes mélypontra estek az október 21-ig tartó hét napban, ami a négyhetes átlagot is lefelé húzta. A csökkentett mennyiségek, valamint a tengerentúli szállítások 2021 februárja óta a legkisebb vámmértékkel kombinálva a Kreml nyersolajeladásokból származó heti bevételeit a legalacsonyabb szintre csökkentették azóta, hogy Moszkva februárban Ukrajnába vezényelte csapatait – kezdi elemzését a Bloomberg.

Mint ismert, az Európai Unió tagállamai – köztük Magyarország is – májusban állapodtak meg az orosz tengeri olajszállítmányokra kivetett embargókról. A szankciók cizellálásával pedig azt is tiltólistára vették, hogy az uniós országok zászlói alatt hajózó tankerek részt vegyenek az olajszállításokban. A teljes embargó ugyan csak decembertől lesz érvényes, a legtöbb EU-s állam már leállította a vásárlásokat, sok szövetséges is visszafogta az orosz olaj importját.

Már India is kifarol az oroszok mögül

Három ország – Törökország, Kína és India – közül legalább az egyik, amely segített Moszkvának fenntartani a nyersolajexportot az ukrajnai inváziót követően, most már láthatóan visszavesz az olajtermékek vásárlásából, legalábbis egyelőre. Míg a Kínába és Indiába irányuló áramlások stabilak maradnak, két kulcsfontosságú indiai finomító leállította az orosz nyersolaj azonnali vásárlását, amely azután érkezne, hogy december 5-én hatályba lépnek az uniós szankciók, amelyek megfosztják a hajókat a biztosítási és egyéb szolgáltatásoktól.

Az orosz csendes-óceáni kikötőkből érkező szállítmányok csak néhány nap alatt érik el a kínai importterminálokat, és hasonlóan rövid az út a Fekete-tengerről Törökországba. Ezzel szemben az Indiába irányuló szállítmányok több hetet vesznek igénybe, így nagyobb a kockázata annak, hogy a szankciókkal már a megérkezésük előtt büntetés alá vonják a hajókat. A legrövidebb út Indiába, az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjéből körülbelül két és fél hétig tart. A csendes-óceáni Kozmino kikötőjéből Indiába irányuló szállítmányok esetében ez az idő három és fél hétre, a balti-tengeri vagy az orosz sarkvidéki partvidéken található exportterminálokról pedig több mint egy hónapra emelkedik.

A távoli kikötőkből Kínába és Indiába történő nyersolajszállításra az uniós tilalom bevezetése előtt egyre kevesebb idő áll rendelkezésre. A Primorszkban vagy Uszt-Lugában most berakodó tartályhajók valószínűleg nem érik el a határidő lejárta előtt a kínai kirakodó terminálokat. Az Indiába irányuló szállítmányok valószínűleg november 7-ig folytatódhatnak, amíg a biztosítási fedezet megszűnését nem kockáztatják, amíg még a vízen vannak.

Ennek fényében nem meglepő, hogy az Oroszország ázsiai vevői által lefoglalt szállítmányok, valamint a végső rendeltetési hely nélküli hajókon szállított, jellemzően Indiába vagy Kínába érkező exportmennyiségek második hete csökkentek. Az Ázsiába irányuló nyersolaj mennyisége az október 21-ig tartó négy hétben átlagosan napi 1,78 millió hordó volt, és további napi 100 000 hordó olyan tartályhajókon, amelyeknek a kirakodási helye nem világos.

Már esik az importált mennyiség Ázsiában

A Kínába, Indiába és Törökországba irányuló szállítás júniusban érte el a napi 2,2 millió hordónyi mennyiséget. Az október 21-ig tartó négy hétben ez a szám napi 330 000 hordóval csökkent. A végleges célállomást még nem jelző tartályhajókon lévő mennyiség azonban továbbra is nagy, napi több mint 310 000 hordónak megfelelő mennyiség – számolt be a Bloomberg.

Ez megnehezíti az orosz export nyomon követését, de a legtöbb ilyen hajó Indiában köt ki, kisebb részük pedig keletebbre, Kínába tart. De még ezeknek a hajóknak a számításba történő bevonása is azt mutatja, hogy a Törökországba, Kínába és Indiába irányuló orosz nyersolaj együttes áramlása három hetes mélypontra esett vissza.

Eközben a kereskedőházak és a finomítók versenyt futnak a rotterdami tankerek lefoglalásáért a következő hónapokban, mivel az uniós szankciók életbe lépése után várhatóan ellátási szűkület lép fel. Ez az északi-tengeri terminálra irányuló orosz nyersolaj mennyiségének növekedéséhez vezetett, és az áramlás négyhetes átlagban szeptember eleje óta a legmagasabb szinten áll.

A teljes export négyhetes átlagban csökkent, és augusztus közepe óta a legmagasabb szintről visszaesett, de második hete napi 3 millió hordó felett maradt. A csökkenést az Ázsiába és Dél-Európába irányuló alacsonyabb áramlás okozta.

Az embargó előtt Oroszország európai országokba irányuló tengeri nyersolajexportja emelkedett, napi 760 000 hordóra nőtt az október 21-ig tartó négy hétben. Az október 14-ig tartó időszakhoz képest a forgalom napi 23 000 hordóval, azaz 3 százalékkal nőtt.

Már nagyot esett a teljes orosz olajexport

Az orosz nyersolaj összesített forgalma az október 21-ig tartó hét napban napi 290 000 hordóval, azaz 9%-kal csökkent az előző héthez képest. A tengeri úton exportált összmennyiség öt hete a legalacsonyabb szintre esett, a Novorosszijszk fekete-tengeri kikötőjéből érkező áramlás pedig április óta a legalacsonyabb szintre esett.

A Kreml amiatt is aggódhat, hogy a nyersolaj-kiviteli vámból származó bevételek erősen csökkennek az orosz költségvetésben. Az elmúlt héten 12 millió dollárral 121 millió dollárra csökkent a vámbevétel. A négyhetes átlagbevétel is csökkent, 8 millió dollárral 137 millió dollárra. Ez a legalacsonyabb heti adat azóta, hogy Moszkva februárban Ukrajna lerohanásáról döntött, míg a négyhetes átlag március eleje óta a legrosszabb szintet mutatja. A bevételeket az alacsonyabb forgalom és az exportvámok mértékének csökkenése együttesen sújtotta.

A Bloomberg számításai szerint – melyet az orosz pénzügyminisztérium által közzétett adatok alapján végeztek – az októberi exportvám mértéke hordónként 6,06 dollár volt. Ez a legalacsonyabb 2021 februárja óta.

A vámtételek novemberben ismét csökkennek, hordónként 5,83 dollárra esnek, és ezzel 2021 januárja óta a legalacsonyabb szintre kerülnek. A legutóbbi, szeptember 15-től október 14-ig tartó számítási időszakban az Urals diszkontja a Brenthez képest az előzőhöz képest tovább nőtt, és hordónként 25,50 dollár körül állt a Neste adatai szerint.

Mindeközben az olajárak az elmúlt hetekben a háború előtti szintre estek vissza még úgyis, hogy az OPEC+ két hete a kitermelés 2 millió hordós csökkentéséről döntött. A lassuló kínai ipari termelés, valamint a jüan válsága, valamint a globális recessziós félelmek miatt az olajárak egy-két kilengéstől eltekintve, de tartósan lefelé tartó pályán mozognak.