Évek óta nem látott intenzív drágulás jöhet, aminek ideje örülni

Év végére nagyon felpörögtek a nyersanyagpiacok, ami azt mutatja, hogy a világgazdasági válságtól egyre kevesebben tartanak. Egy idő után a fogyasztókra terhelhetik az árupiaci emelkedő kurzusokat, de a gyenge dollár egy ideig tompíthatja a károkat.

2016 óta nem voltak annyira profitábilisak az árupiaci cikkek, mint 2019-ben. A Bloomberg Commodity Index (lényegében a legfontosabb kumulált keresleti indikátor a területen - a szerk.) tavaly november óta nem látott magasságokba került, 119 százalékos emelkedést produkált évközben, ami leginkább az év végi hajrának volt köszönhető. Ekkorra már ugyanis enyhültek a kereskedelmi háborús feszültségek, a dollár is visszagyengült, ami löketett adott a piacoknak.

A Bloomberg elemzése szerint pedig jövőre még nagyobb lehet az emelkedés a területen. Kitarthat még az év elején a most tapasztalt nyugalmi időszak lendülete, valamint kecsegtető, hogy az amerikai-kínai vámháború most megkötött első paktumát majd újabbak követik, amik kiszámíthatóbbá teszik a jövő évi kereskedést. Várhatóan már a jövő hónapban hivatalosan megállapodnak a feltételekről, ami azzal járhat, hogy az ázsiai ország növeli a mezőgazdasági termékek beszerzéseit az USA-ból. Ezenkívül az Oversea-Chinese Banking Corp. felmérése alapján a nyersanyagellátók felpörgetik a termelésüket.

Az optimizmus már több tényezőből is látszik. Howie Lee, egy szingapúri árupiaci befektetési bankár a lapnak azt nyilatkozta, hogy már érezhető a készletek csökkenése, mivel 2020-ban a várható keresletnövekedésre kell készülnie a termelőknek, akiknél most szűkösek a nyersanyag-állományok.

A kitermelők - bányák, feldolgozók és gazdák - így már a növekvő eladási árak miatt készülnek is a profitabilitási mutatóik javulására. Valamint a kereskedelmi konfliktus enyhülésével a gyengülő dollár a felvásárlók számára is jobb helyzetet teremt: az 1,7 százalékos decemberi dolláresésnek köszönhetően a denomináláson kevesebbet veszítenek a szerződéseken. Amíg ez kitart, az áremelkedések annyira nem lesznek fájdalmasak.

Már minden drágul

A nyersanyagok drágulása egyetemesnek mondható már most is: a nyersolaj ára szeptember óta a legmagasabb szintre emelkedett, december végére 36 százalékos volt, ami messze felülmúlja az OPEC-államok által bevezetett korlátozásoktól várt szintet.

A nemesfémeknél a réz ára jóval felülmúlta decemberben a 6000 dolláros tonnánkénti kurzust. Itt további emelkedés várható, mert a globális készletek csökkenőben vannak, ha pedig kitart a világgazdaság növekedése, akkor itt ez a trend folytatódhat. A búza meghaladta a 2018-as árszintjét, a szójabab pedig decemberben több hónapnyi vergődés után indult drágulásnak, egyből 2016 óta nem látott szintre emelkedett az ára.

Az ipari fémek esetében az év közbeni rally elmaradt: a befektetők azzal számoltak, hogy a kereskedelmi háború lassítja majd a termék-előállítás bővülését, sokan pedig kifejezetten a kibocsátás csökkenésével számoltak a gyártóknál. A Baronnak nyilatkozó Chris Gaffney, a TIAA Bank vezetőelemzője szerint az év végére viszont eluralkodotott az optimizmus, a legtöbben a világgazdaság növekedésére számítanak, a jegybankok várhatóan követik majd a Fed példáját és tartják, vagy tovább vágják a kamatlábakat, hogy stimulust adjanak.

"Az alacsonyabb kamatlábaknak és a támogató jegybanki politikáknak segíteniük kell a globális növekedést és ezzel együtt a feldolgozást, ami pozitív hatással lesz az ipari fémek árára" - mondja Gaffney.

Drágulást értek el a nemesfémek is, köztük a hagyományosan menedék befektetésnek számító arany. Decemberben még úgy is emelkedett, hogy a befektetők a kockázatosabb eszközöket keresik, amit jelez, hogy a részvénypiacok rekordszinteken állnak. Az azonnali piacokon az aranyeszközök 3,5 százalékkal emelkedtek ebben a hónapban, körülbelül az 1515 dolláros unciánkénti sávban mozognak.

A most tapasztalható drágulást egyelőre a fogyasztók nem érezhetik: az ellátási láncban a költségnövekedést a gyártók akár hónapos késéssel terhelhetik át az egyszerű vásárlókra. Egyelőre még a dollár gyengülése is tompítja a fájdalmakat, de tavasszal már elképzelhető, hogy a boltokban vásárolt cikkeknél is megjelenik az áremelkedés.

