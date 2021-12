A China Evergrande Groupot hivatalosan először nyilvánították fizetésképtelenné, ami a legújabb mérföldkő a hónapok óta tartó pénzügyi drámában, amely valószínűleg a világ legeladósodottabb fejlesztőjének masszív szerkezetátalakításában fog tetőzni - írja a Bloomberg.

A társaság válsága idén nyáron kezdődött: ekkor derült ki, hogy az építőanyagok drágulása miatt, valamint a Ponzi-sémára épülő, piramisjátékszerű finanszírozási modellje elérte azt a pontot, hogy a régebbi belépőket, befektetőket már nem tudják fizetni. Az elmúlt hónapokban sorra mulasztották el kötvényfizetési határidőiket, de egészen mostanáig a 30 napos türelmi időn belül valahogy mindig megoldottak egy-egy utalást, ezzel elkerülve a formális bedőlést.

Mostanra viszont a likviditási válság teljesen maga alá gyűrte a becslések szerint körülbelül 300 milliárd dolláros adóssághegyen ülő céget. A Fitch Ratings hétfőn "korlátozott nemteljesítést" jegyzett beaz Evergrande mellé, mivel a vállalat nem teljesítette két kamatszelvény-fizetést a türelmi idő végéig, ami a fejlesztő 19,2 milliárd dolláros dolláradósságának keresztcsődjét idézheti elő.

A leminősítés alig néhány perccel azután történt, hogy a Fitch ugyanezt a nemteljesítési jelzőt alkalmazta a Kaisa Group Holdings Ltd. esetében, amely nem fizette vissza a kedden lejáró 400 millió dolláros kötvényét. A két vállalat együttesen a kínai fejlesztők által értékesített dollárkötvények mintegy 15 százalékával rendelkezik. Ez jól mutatja, hogy a bedőlésük és fizetésképtelenségük miért ránthatja magával az egész szektort.

Az Evergrande, amelyet sok befektető sokáig túl nagynak tartott ahhoz, hogy csődbe menjen, mostanra a legnagyobb áldozata lett Hszi Csin-ping kínai elnöknek az ország eladósodott konglomerátumainak és túlfűtött ingatlanpiacának megszelídítését célzó programjának. A Bloomberg által összeállított adatok szerint e hét előtt a kínai hitelfelvevők 2021-ben 10,2 milliárd dollárnyi offshore-kötvényt nem fizettek ki, ebből az ingatlancégeknél volt az összes kötvény 36 százaléka.

Miközben az Evergrande kötvénytulajdonosai komoly veszteségeket könyvelhetnek el, amíg a társaságot átszervezik (raádásul ez hónapokig vagy akár évekig is eltarthat), csütörtökön kevés jele volt a pénzügyi fertőzésnek Kínában. Ez részben azért volt így, mert a befektetők már hónapok óta számítottak a fizetésképtelenségre, de a kínai kormánynak is köszönhető, hogy a csapás tompítása érdekében számos intézkedést tett.

Az állam nem menti meg a céget

A politikai döntéshozók az elmúlt hetekben csökkentették a hitelezők tartalékképzési követelményeit, jelezték az ingatlanpiaci korlátozások enyhítését, és olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek biztosítják, hogy a magasabb minősítésű fejlesztők továbbra is hozzáférjenek a finanszírozáshoz. Vezető szerepet vállaltak az Evergrande szerkezetátalakításában is, és a fejlesztő székhelye szerinti tartományból tisztviselőket neveztek ki a folyamat felügyeletére.

Bár ez valószínűleg segít megelőzni az Evergrande kontrolálatlan összeomlásának rémálomszerű forgatókönyvét, a hatóságok világossá tették, hogy nem áll szándékukban megmenteni a Hui Ka Yan milliárdos által 25 évvel ezelőtt alapított ingatlanbirodalmat. Egy csütörtöki hongkongi szemináriumon előre rögzített videoüzenetben Jí Gang, a Kínai Népbank kormányzója az Evergrande helyzetét piaci bedőlésnek minősítette, amelyet piacorientált módon kell kezelni.

A sencseni székhelyű fejlesztő, amely júniusban több mint 300 milliárd dollárnyi teljes kötelezettségről vallott, december 3-án rövid tőzsdei bejelentésben közölte, hogy "aktívan együttműködik" az offshore - vagyis Kínán kívüli - hitelezőkkel egy szerkezetátalakítási tervről. Mivel azonban a kínai hatóságok most már a kezükben tartják a társaság irányítását, a fejlesztő nagyrészt hallgatott arról, hogy az átszervezés milyen részleteket tartalmazhat.

Még a Fitch is nehezen jutott információhoz az Evergrande-tól, csütörtökön megjegyezve, hogy a fejlesztő nem válaszolt az e heti szelvénykifizetésekkel kapcsolatos megerősítésre irányuló kérésére. "Ezért feltételezzük, hogy nem fizették ki őket" - írták a Fitch elemzői közleményükben. A Bloomberg a hét elején arról számolt be, hogy a kötvénytulajdonosok nem kapták meg a pénzt. Ugyanígy a Reuters forrásai is azt jelezték, hogy nem teljesítette a társaság az utalásokat.

A Kaisa is beborult

A szintén nem teljesítő Kaisa már próbál előre menekülni. Egy forrás a Reutersnek elmondta, hogy a társaság várhatóan hamarosan titoktartási megállapodást ír alá a Lazarddal, a kötvénytulajdonosok egy csoportjának tanácsadójával. A kötvénytulajdonosok a Kaisa 12 milliárd dolláros offshore-kötvényeinek több mint 25 százalékát birtokolják.

Az megállapodás megteremti a lehetőségét a további tárgyalásoknak a fizetési haladékról és a finanszírozási megoldásokról - mondták a bizalmas tárgyalások érintettjei a helyzetről.

Az első forrás szerint azonban nem valószínű, hogy a következő hetekben megállapodás születik, mivel a tárgyalások még korai szakaszban vannak.

A Kaisa azt mondta, hogy nyitott a fizetési haladékról szóló tárgyalásokra, de nem kívánt részleteket közölni a Reutersnek.