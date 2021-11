A pénzszűkében lévő China Evergrande Groupnak újabb offshore kötvénykifizetési határideje jár le szerdán, de ázsiai idő szerint szerda kora délutánig ezt nem teljesítette. A szeptember végén adósságválságba került kínai ingatlanfejlesztő ezúttal 148 millió dollárt kellene, hogy elutaljon a befektetőknek.

A társaság sorra kési le a rendes fizetési határidőket, viszont a 30 napos türelmi idők végén állítólag teljesíti az utalásokat, hogy ne mondják ki ténylegesen is a fizetésképtelenségét. Bár egyes pénzpiaci szakértők szerint valójában a türelmi időn belül sem fizet a cég: egyszerűen elterjesztik a hírt, hogy megússzák a tényleges csődöt, valójában ezeket egyáltalán nem, vagy csak részlegesen teljesítik.

Az Evergrande, a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, több mint 300 milliárd dollárnyi kötelezettséggel küzd, amelyből 19 milliárd dollár nemzetközi piaci kötvény. Utóbbi azért fontos, mert a társaság a belföldi kifizetéseket úgy ahogy, de eddig hozta. Ennek oka, hogy Kínában az ingatlanbefektetések népszerűek a lakosság körében, sokan nyugdíjmegtakarításként használják.

A cég valószínűnek tűnő bukása nem csak a tőzsdéket ránthatja el, hanem kérdéseket vet fel a mintegy 280 városban megvalósuló több mint 1300 ingatlanprojektjével kapcsolatban is. A fejlesztő, amelynek 2023. és 2025. júniusi kötvényeire december 28-án összesen több mint 255 millió dolláros kuponfizetés is esedékes, nem kívánt nyilatkozni, amikor a Reuters megkereste a szerdai fizetési határidővel kapcsolatban.

Már a kínai ingatlanszektor nyögi a válságot

Viszont az Evergrande problémái nem egyediek a kínai tőzsdén: azóta kiderül, hogy több cég, köztük a Fantasia Holdings, a Kaisa Group és a Shimao Group Holdings is fizetési problémákkal küzd. Szakértők szerint az egész szektor válságban van, a kötvényhozamokat pedig nem tudja majd fizetni.

Emiatt a kínai ingatlanpiac problémái szeptemberben és októberben megrázták a globális piacokat. Október közepén rövid időre elcsendesedett a helyzet, miután Peking igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy a válság nem fog elszabadulni. Az aggodalmak azonban ismét felerősödtek, és az amerikai jegybank kedden arra figyelmeztetett, hogy Kína problémás ingatlanszektora globális kockázatokat jelenthet.

Több fejlesztő hitelminősítése pedig romlott is. Az S&P Global Ratings szerdán közölte, hogy a Shimao Group Holdings ingatlanfejlesztő cég besorolását "BBB-"-ről "BB+"-ra rontotta, mivel aggályai szerint a kemény üzleti feltételek akadályozhatják a vállalat adósságcsökkentési erőfeszítéseit. Az S&P a "BBB-" alatti besorolást spekulatív besorolásnak tekinti.

A Fantasia Holdings fejlesztő cég részvényei szerdán 50 százalékot zuhantak, miután a vállalat közölte, hogy nincs garancia arra, hogy az október 4-én esedékes 205,7 millió dolláros kifizetés elmaradását követően képes lesz teljesíteni egyéb pénzügyi kötelezettségeit.

Beszáll az állam, vagy nincs tovább?

A likviditási válság miatt néhány kínai ingatlancég a bankközi piacon történő adósságkibocsátási terveit hozta nyilvánosságra a pekingi szabályozókkal és hatóságokkal folytatott találkozójuk után - jelentette szerdán a Securities Times. A közeljövőben az ingatlancégek kötvényeket bocsátanak ki a nyílt piacon a finanszírozás érdekében, míg a bankok és más intézményi befektetők kötvénybefektetéseken keresztül segítenek - írta a lap.

Az adóssággal terhelt fejlesztők, köztük az Evergrande és a vele egyenrangú Kaisa Group is úgy próbálnak készpénzt szerezni számos kintlévőségük visszafizetéséhez, hogy eladják ingatlanjaik és más üzleti eszközeik egy részét.

Peking arra ösztönözte az állami tulajdonú cégeket és az államilag támogatott ingatlanfejlesztőket, hogy vásárolják meg az Evergrande egyes eszközeit, hogy megpróbálják megfékezni a zuhanást.

A fejlesztők gondjainak más szektorokra való átterjedésével kapcsolatos növekvő aggodalmak szerdán láthatóvá váltak, mivel az alacsonyabb kockázatú, befektetési besorolású kínai cégek és az amerikai állampapírok közötti különbözet - vagyis a kockázati prémium - több mint öt hónapos csúcsra emelkedett.

Vannak azért halvány reménysugarak is: az Evergrande adóssággondjai ellenére az elektromos járműveket (EV) gyártó egysége folytatja működését. Az egység kínai hatósági engedélyt kér az első Hengchi 5 nevű járműveinek értékesítésére. A China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd 64 millió dollár értékű részvénymennyiség eladását tervezi, hogy finanszírozza az új e-autók gyártását. Az Evergrande részvényei szerda délután alig változtak az előző záráshoz képest, míg az EV egység külön jegyzett papírjai 2,2 százalékkal emelkedett.