Az Evergrande csütörtökön 83,5 millió dollárt utalt át egy Citibanknál vezetett vagyonkezelői számlára - ahogy arról korábban pénteken az állami hátterű Securities Times is beszámolt -, így az összes kötvénytulajdonosnak ki tudta fizetni a fizetési türelmi idő október 23-i lejárta előtt. Egy kis megnyugvást hozhat ez a piacokra, miután az Evergrande gondjai már hónapok óta lavinaszerűen növekednek: a több mint 300 milliárd dollárnyi kötelezettséggel szemben álló, csökkenő források az értékének 80 százalékát felperzselték, a cég pedig sorozatosan mulasztja el az offshore fizetési kötelezettségeit a kötvényei után.

Tehát az átutalás híre valószínűleg megkönnyebbülést hoz a befektetőknek és a szabályozóknak, akik aggódnak a nemfizetés globális pénzügyi piacokra gyakorolt szélesebb körű következményei miatt. De a fejlesztőnek azonban még egy sor más kötvényt is ki kell fizetnie.

"Úgy tűnik, elkerülik a rövid távú fizetésképtelenséget, és némileg megkönnyebbülés, hogy sikerült likviditást találniuk" - mondta a Reutersnek egy hongkongi adósságátütemezési ügyvéd, aki néhány kötvénytulajdonost képvisel.

"De az Evergrande-nak még mindig át kell strukturálnia az adósságát. Ez a kifizetés talán egy módja annak, hogy az érdekeltek valamilyen módon hozzájáruljanak az átstrukturáláshoz szükséges komoly munka előtt." - tette hozzá a gondokról.

Az átutalás egy nappal azután történt, hogy a REDD pénzügyi információszolgáltató csütörtökön közölte, hogy az Evergrande több időt kapott egy általa garantált, a Jumbo Fortune Enterprises által kibocsátott, nem teljesítő kötvény kifizetésére. Ez a hír is nyugtathatja a kötvénytulajdonosokat, mivel "sok szelvénykifizetés esedékes. Ha az Evergrande most fizet, nem látom, miért ne fizetne legközelebb is".

Az Evergrande szeptember 23-án, szeptember 29-én és október 11-én összesen közel 280 millió dollárnyi kamatszelvény-fizetést mulasztott el dollárkötvényei után, és mindegyiknél 30 napos türelmi időszak kezdődött.

A további nemfizetés formális nemteljesítéshez vezetne, és a többi dollárkötvényre vonatkozó, kölcsönös nemteljesítésre vonatkozó rendelkezéseket váltana ki.

Az Evergrande következő fizetési határideje október 29-én jár le, a szeptember 29-i kamatszelvényre vonatkozó 30 napos türelmi idő lejártával.