Október 12 volt az elmúlt év legrosszabb napja, legalábbis a forintnak. 431 forint felett járt az árfolyam. A 400 forintos történelmi szintet tavaly márciusban lépte át a forint, akkor több elemző is azt mondta a forint gyengüléséről, hogy „baj van”. Majd az év során a gyengülés még tovább tartott, tavaly ősszel még a dollár is 445 forintig is drágult.

Azóta 15 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, ma pedig egy letöréssel rég nem látott szintet produkált.

A 370-forintot is megközelítette az euró árfolyam. Utoljára épp egy éve volt hasonlóan remek formában.

Egy dollárért 338 forintot kellett fizetni ugyanekkor. A portfolio.hu szerint a magyar deviza szárnyalása mögött leginkább a nemzetközi hangulat állhat, mert itthon nem várható meghatározó esemény a héten.

Az eurót péntek este hat órakor még 374,13 forinton jegyezték a reggel hat órai 373,63 forint után, a dollár jegyzése 340,88 forintra ment fel 337,53 forintról, a svájci franké pedig 380,58 forintra 380,20-ról. A forint így 0,1 százalékkal gyengült pénteken az euróval és a svájci frankkal szemben, és egy százalékkal a dollár ellenében, írta az MTI a hétvége előtt.

A forint erősödése egy látványos, de rövid megingással tavaly december óta tart.

Akkor 418 (tavaly októberben pedig 434) forintot is kellett adni egy euróért, de az MNB 18 százalékos irányadó kamata és az, hogy tavaly decemberben nem buktuk el véglegesen az EU-pénzeket, megtette a hatását, legalább egy kicsit nagyobb lett a befektetői bizalom, mint korábban volt.

Kép: Trading view

A márciusi amerikai és svájci bankkrízisek idején mindenki ideges lett – emlékeztet a lap – így az árfolyam gyorsan visszaesett 397-ig, de mostanra már látszik, hogy nem lesz továbbgyűrűző globális pénzügyi válság, ez pedig megnyugtatta a befektetőket is.