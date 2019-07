Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez a nap befektetési sztorija: 20 százalékos pluszban az Enefi

Új nevet kap hamarosan az Enefi, és teljesen új úton indul el. Vagyonkezelő lesz, reálgazdasági és tőkepiaci befektetései lesznek. Hogy mennyire lesz fényes a jövő, az a romániai perek kimenetelén is múlik.

A napi 20 százalékos limittel emelkedett az Enefi árfolyama hétfőn szokatlanul magas forgalomban azt követően, hogy a társaság múlt pénteken bejelentette új stratégiáját. A hajdan szebb napokat is látott energetikai cég hamarosan ismét nevet vált, és egy teljesen új úton indul el. A cél egy legalább 30 milliárd forintnyi eszközzel rendelkező vagyonkezelő összerántása.

A pereken múlik

A tőzsde honlapján közzétett stratégia alapján az ehhez szükséges forrást elég nagy arányban a Romániában folyó perekből fedezné a cég. Összesen hat per van folyamatban, ezek közül a két legnagyobbnak az összértéke hozzávetőlegesen 17,5 milliárd forint a kamatokkal együtt, de Gyergyószentmiklóson a 15 százalékos éves belső nyereségráta kalkulált értéke nélkül.

Ezeket a peres követeléseket teljes értékvesztésen, vagyis jelenleg nulla forintos értéken tartja számon az Enefi a könyveiben, a cég azonban úgy látja, a követelések megalapozottak, jöhet még be pénz. Az Enefi a peren kívüli egyezkedéstől sem zárkózik el, erre azonban nem sok esélyt lát, mivel véleménye szerint a tárgyalópartnerek teljesen szavahihetetlenek. Emellett a romániai jogszabályok alapján a perekben érintett cégek vezető tisztségviselőit személyesen is felelősségre lehet vonni az általuk okozott esetleges károkért.

A részvényesek előre persze ne igyanak a medve bőrére, a társaság arra figyelmezteti őket, hogy ezek a perek ugyan jelentős részét képezik az új stratégia alappilléreinek, és a jövőben jelentős értéket jelenthetnek a pernyertességgel zárult eljárások, de nincs garancia arra, hogy a társaság megnyeri az eljárásokat, az sem lehet tudni, hogy mikor zárulnak le ezek, és az sem biztos még, mennyi pénz folyik majd be így.

Talán visszatérnek az energiapiacra is

Valamennyi készpénzt még mindig termel a cég. Hét olyan szerződése van jelenleg a cégnek, amelyekből folyik be bevétel, összesen 200 millió forintot termelnek éves szinten. Az Enefi eredetileg az energiahatékonyság területén próbálkozott, úgynevezett ESCO-modellben korszerűsítette és üzemeltette az önkormányzatok távhő-cégeit, de ezek a szerződések Magyarországon és Romániában is általában pereskedésbe torkolltak.

A stratégia megjegyzi, az idei második félévben a cég megvizsgálná a lehetőségét annak, hogy visszatérjen. Ez a piac viszont időközben jelentősen átalakult, a szerződéses feltételek kevésbé biztatóak, a verseny megnövekedett és a projekt-finanszírozást csak belső (saját) finanszírozással valósítaná meg a vállalat vezetősége. Az energiahatékonysági üzletág, mint pillér olyan formában is fennmaradhat, hogy az Enefi beszáll más cégek beruházásaiba, ez történt, amikor nemrég érdekeltséget szerzett a Pannon-Fuel Kft. által megvalósított LCNG projektben.

Új pillérek jönnek

Az egykor RFV (Regionális Fejlesztési Vállalat), majd E-Star néven működő cég a reálgazdaságban működne tovább, mivel hisz a növekedésben, a konjunktúrában. Több olyan ágazat is van, amelybe beszállna. Az egyik a pénzügy: bankokban, biztosítókban és brókercégekben vásárolnának kisebbségi részesedéseket. Ezen belül is olyan innovatív szolgáltatási szerkezettel rendelkező, az informatika területét is aktívan fejlesztő cégeket szemelnének ki, amelyek alkalmasak lehetnek a tömeges ügyfélkiszolgálásra.

A turisztika is kiemelt célpont lehet jövőben, ezen belül viszont nem általános turisztikai és vendéglátási egységek és szolgáltatások létrehozására, megszerzésére fókuszál a társaság, hanem olyan egyedi projektekre, amelyek hiánypótló, élményt kínáló, még nem létező, vagy nem elég hatékonyan működtetett vendégváráson alapulnak. Lehetnek még ingatlanbefektetések és élelmiszeripari beruházások is a portfólióban, ezekkel már rövidtávon számol a cég, emellett élelmiszeripari cégbe is beszállhat az Enefi, de kezdetben csak minimális összeggel.

Új név, tőkepiaci pillérek

Amióta Virág Ferencet, a Random Capital januárban leköszönt vezérigazgatóját az Enefi közgyűlése április végén igazgatósági taggá választotta, sejteni lehet, hogy valamiféle tőkepiaci befektetésekben is gondolkozhat a cég a jövőben. Az új stratégiában ennek is szerepe lesz, a likvid eszközöket tartja majd az Enefi különféle értékpapírokban.

Lesz majd egy úgynevezett befektetési szabályzat, amely alapján kezelheti a pénzügyi vagyont, de a stratégiában leírtak után várhatóan nagy szabadságot kap. Több hónapos, de napon belüli ügyleteket is köthet, befektethet a hazai és a külföldi tőzsdéken, de a tőzsdén kívüli, úgynevezett OTC-piacon is (a magyar állampapírokat például jellemzően ott lehet megvásárolni).

Az új stratégiára az Enefi részvényeseinek is rá kell majd bólintaniuk augusztus 8-án. Más fontos kérdések is szóba kerülnek majd, zártkörű tőkeemelést is tervez a cég, ennek az összege legfeljebb 300 millió forint lehet egy korábbi közgyűlés alapján, emellett ismét nevet válthat a társaság.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!