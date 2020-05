Ez történt a bankszámlákkal, amíg be voltak zárva az emberek

Európa szerte megugrott a banki megtakarítások összege, miután masszív spórolásba kezdett a lakosság a járvány okozta gazdasági és társadalmi felfordulásra válaszul. Ez csak tovább növeli az aggodalmat azzal kapcsolatban, hogy a jelek szerint nem a belső fogyasztás fogja kirántani a bajból az Unió gazdaságát.

Európa négy legnagyobb gazdaságában a megtakarítása ráta masszívan a sokéves átlag fölé ugrott márciusban - írja összefoglalójában a Financial Times az Európai Központi Bank (ECB) és a Bank of England adatai alapján. A franciák mintegy 20 milliárd eurót takarítottak meg a hónap során, eddig a megtakarítási számlák átlagos növekedési üteme 3,8 milliárd euró volt. A Banque de France adatai szerint a május közepére a korlátozások bevezetése óta a növekedés mértéke elérte a 60 milliárd eurót is, ami arra utal, hogy a válság előre haladtával a megtakarítási kedv csak növekedett.

Az olaszok sem cselekedtek másként, itt a havi átlagos 3,4 milliárd euróval szemben idén márciusban 16,8 milliárd euróval nőtt a magtakarítások állománya. Spanyolországban pedig 10,1 milliárd euróra az átlagos 2,3 milliárddal szemben. Az Egyesült Királyságban is soha nem látott mértékben, 13,1 milliárd fonttal híztak a bankbetétek.

Az egyedüli nagy gazdaság, ahol látszólag szembe mentek ezzel a folyamattal, az Németország volt. Azonban a németek meglehetősen sajátosan cselekszenek válság idején, kiveszik ugyanis pénzüket a bankokból készpénz formájában. Így volt ez már 2008-ban is, s most is. A Bundesbank adatai szerint a forgalomban lévő készpénz állománya január vége és május közepe között 39,7 milliárd euróval nőtt az országban.

Nincs fogyasztás és ez gond



Nagyon jelentős volt a növekedés idén a lakossági megtakarításokban. Az egyik legnagyobb makrogazdasági problémánk, hogy vajon meddig hajlandók a háztartások visszafogni fogyasztásukat - mondta Philip Lane, az ECB vezető közgazdásza egy múlt heti online előadáson a lap szerint. A mostani fejlemények arra utalnak, hogy eléggé behatároltak egy fogyasztás vezérelt fellendülés lehetőségei. Még ha a kezdeti válságperiódus véget is ér, az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magas megtakarítási ráták megmaradhatnak az év végéig is. A Bizottság szerint az eurozónában a háztartások megtakarítási rátája a korábbi 12,8 százalékról 19 százalékra nőhet idén, s jövőre is csak 14,5 százalékra esik vissza.

A közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy ha a lakosság nem kezd el költeni, akkor a régió válság sújtotta kiskereskedelme nem kapja meg a szükséges lökést a talpra álláshoz. Melanie Debono, a Capital Economics közgazdásza szerint a háztartások a válság után sem fognak olyan tempóban költeni, mint korábban, sokáig tartani fognak ugyanis a zsúfolt helyektől, a tömegközlekedéstől és a külföldi utazásoktól.

Az új autó eladások, a nyaralások és a vendéglői látogatásos száma szinte biztos, hogy hónapokig nem térnek magukhoz.

Az Allianz előrejelzései szerint 2020 végére az európai fogyasztók extra 400 milliárd eurót fognak megtakarítani összesen. A korlátozások ideje alatt Európa jelentős részén mintegy harmadával esett vissza a lakossági fogyasztás. Ráadásul a gazdasági helyzet bizonytalanságai nagyon sok embert fogyasztási szokásainak hosszabb távon történő újragondolására késztetnek. Minél tovább tart ez a belassult helyzet, annál inkább az emberek tartós viselkedési mintájává válik - írta Ludovic Subran a biztosító vezető közgazdásza.

Viszont lesz aki megvegye az államkötvényeket

Ugyanakkor vannak olyanok is, akik szerint a növekvő megtakarítási rátáknak van jó oldala is. Ezzel ugyanis megnő az állampapírok iránti kereslet, s ezáltal könnyebben finanszírozhatóvá válik az a hatalmas adósság, amelyet az államok felvállaltak a járvány elleni küzdelem hatásait tompítandó. Az ECB számításai szerint az európai országok adósságállománya átlagosan 20 százalékponttal emelkedhet idén a GDP-hez viszonyítva.

Lane arra hívta fel a figyelmet, hogy Kínában és Japánban is jelentősen megnőtt az államadósság, azonban ezt a belföldi kereslet képes volt felszívni, így a két ország külső sérülékenysége ezáltal nem nőtt.

Ennek már meg is vannak az első jelei. Olaszország a múlt héten rekordösszegben, 22 milliárd euró értékben bocsátott ki friss állampapírokat, s ezek többségét, 14 milliárd euró értékben a lakosság vásárolta meg. Ez arra utal, hogy az extra megtakarítások megtalálták az utat a belföldi kötvénypiacra (Magyarországon eddig pont az ellenkezője történik.)

Ráadásul annak is vannak jelei, hogy amint elkezdik feloldani a korlátozásokat, a fogyasztás is megugrik. Az EU felmérése szerint a fogyasztói bizalom ebben a hónapban már enyhén emelkedésnek indult, mínusz 19,5 pontra emelkedett az egy hónappal ezelőtti mínusz 22 pontról, ami a 2008-as válság óta nem látott mélység volt.

Németországban a lazítások után a boltban megjelent vásárlók száma május második hetében március közepe óta nem látott magasságba emelkedett, igaz, még mindig jó 38 százalékkal elmaradt az év eleji átlagtól. Olaszországban is hasonló a helyzet, ott azonban az elmaradás még mindig 60 százalékos a korábban megszokotthoz képest.