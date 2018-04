Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez várható Budapesten

Emelkedést várnak hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó piaci szakértők az optimista nemzetközi hangulat miatt.

Bukta Gábor, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője MTI-nek küldött kommentárja szerint mivel a Fidesz-KDNP győzelmét várták a piaci szereplők, ezért ennek hatása semleges lehet. Piacmozgató lehet, hogy hajnalban az ázsiai tőzsdék szinte kivétel nélkül emelkedtek, valamint a határidős indexek alapján Nyugat-Európa is pluszban nyithat. A vezető részvények közül a Richter ismét nekirugaszkodhat az 5500 forintnál tornyosuló ellenállásnak. Az OTP esetében nincs változás, továbbra is sávozó mozgást láthatunk, enyhe pozitív jelekkel. A Mol továbbra is igen hektikus maradhat. Izgalmas lehet viszont a Magyar Telekom piaca, a grafikon alapján napokon belül trendszerű mozgás indulhat a részvény árfolyamában.

Rövid Szabolcs, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője elmondta: alapvetően kedvező a nemzetközi részvénypiaci hangulat, az ázsiai és a nyugat-európai piacokkal együtt emelkedés jöhet a magyar piacon is. Az országgyűlési választások eredményére alapvetően pozitív reakció várható a befektetők részéről, ez a kisebb papírokban is emelkedést hozhat - vélekedett.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 102,78 pontos, 0,27 százalékos csökkenéssel, 37 962,26 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 6,6 milliárd forint volt. A Mol 14 forinttal, 0,49 százalékkal 2878 forintra erősödött, 1,5 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 50 forinttal, 0,43 százalékkal 11 540 forintra csökkent, forgalmuk 1,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,44 százalékkal 450 forintra esett, forgalma 207,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 65 forinttal, 1,20 százalékkal 5355 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

Képünk forrása: Napi.hu

