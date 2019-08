Ezek a cégek pályáznak az MNB pénzére

Négyre nőtt azoknak a cégeknek a száma, amelyek részt akarnak venni a jegybank Növekedési Kötvényprogramjában. Az alternatív energetikában érdekelt Alteo és az építőipari Market után most az autóalkatrész-forgalmazó Unix Autó és az ingatlanüzlettel foglalkozó Wingholding is beállt a sorba.

Már legalább négy cég bocsáthat ki sikerrel kötvényeket a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjában (NKP). A 300 milliárd forintos összegű kötvényprogramban a jegybank vállalja, hogy a résztvevő cégek kötvényeinek egy részét lejegyzi, ezáltal a társaságok hosszú távú, kiszámítható forráshoz juthatnak.

Gyűlnek az aspiránsok

A programban való részvételhez hitelminősítésre is szükség van, ennek költségét bizonyos hitelminősítőknél az MNB állja. A Scope Rating is ezek közé tartozik, ennél a cégnél folytatták az Alteo, a Market Zrt., majd tegnap az Unix Auto és a Wingholding ügyintézését is. A programban pályázhat még emellett a 4iG is, a társaság közgyűlése szeptember 5-én dönt majd a részvételről és a kibocsátásról.

A konstrukcióban olyan cégek kötvényei vehetnek részt, amelyek legalább B+ minősítést szereztek. Az eddigi pályázóknak ez sikerült, az Alteo BB+ minősítést ért el a Scope-nál, a kötvényeinek a minősítése pedig BBB- lett. A Market Építő és az Unix Auto ennél rosszabb, BB- besorolást kapott, a kötvényeinek minősítése BB lett, a Wingholding BB osztályzatra volt jó, a kötvényeit pedig BBB- kategóriába sorolták.

Intézményeket várnak

A kötvények lejegyzői intézmények lehetnek, a minimális névérték ugyanis értékpapíronként minimum 100 ezer euró (csaknem 33 millió forint). A minimális kibocsátási mennyiség egymilliárd forint, ebből az MNB ügyletrészsorozatonként legfeljebb 70 százalékot vásárolhat meg. Az elsődleges piacon az egy kötvénysorozatból, illetve ügyletrészsorozatból a meghirdetett mennyiség legfeljebb 50 százalékát veheti meg a jegybank, a maradékot a másodlagos piacon veheti meg, és az MNB kitettsége egy vállalatcsoporttal szemben nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.

A kötvények forint alapúak lehetnek csak, a futamidejűk 3-10 év között alakulhat, és az is elvárás, hogy a kibocsátás után vezessék be a papírokat a tőzsdére. Az eddig hitelminősítést szerzett cégek közül az Alteo és a Wingholding kötvényei már forognak a Budapesti Értéktőzsde piacán.

