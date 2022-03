Hatalmas zuhanással reagáltak az európai és ázsiai fejlett, illetve feltörekvő országok tőzsdéi február végén arra, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. Az orosz agresszió és az arra válaszul meghozott nyugati szankciók okozta vihart azonban meglepően jól vészelte át a vezető amerikai részvények árfolyamát nyomon követő S&P 500-as részvényindex; nem esett újabb mélypontra, sőt, technikailag még a 2020 tavasza óta tartó masszív emelkedő trendje sem tört meg, annak ellenére, hogy a befektetői hangulat igazán ritkán tapasztalt mélypontra zuhant időközben.

Az amerikai részvények és az S&P index ütésállóságára most megérkezett az egyik magyarázat, a Goldman Sachs elemzése szerint ugyanis az amerikai vállalatok saját maguk akadályozhatták meg a masszív áresést a piacon azzal, hogy soha nem látott ütemben kezdték el visszavásárolni saját részvényeiket. Idén eddig az amerikai tőzsdei cégek összesen 319 milliárd dollárt költöttek el ilyen célra, ez meghaladja a tavalyi rekordot is, akkor az év első három hónapjában 267 milliárd dollárig jutottak- írja a Financial Times.

Ami idén furcsa volt, hogy még a frissen bevezetett cégek is bekapcsolódtak a részvény-visszavásárlásokba, pedig ezekre rendszerint az a jellemző, hogy tőzsdére lépésük után visszafogottan viselkednek e tekintetben.

A lendület, amellyel a különböző gazdasági ágazatokat képviselő cégek belevették magukat a sajátrészvény-vásárlásokba, igazán példa nélküli, s ez leginkább az áresésnek volt köszönhető, mint bármi másnak - nyilatkozta Michael Voris, a befektetési bank szakértője a lapnak. A részvény-visszavásárlásokkal egy cég menedzsmentje azonnali hatásként két dolgot szokott elérni. Egyrészt megtámasztja vagy felfelé hajtja az adott részvény árfolyamát, másrészt a közkézen lévő részvények számának csökkentésével javítja az egy részvényre számolt értékelési mutatókat.

Ha nem az S&P 500-as részvényindexet, hanem a szélesebb amerikai részvénypiacot nézzük, akkor rosszabb a helyzet a tőzsdén. A Russel 3000 index alapján, amely 3000 részvény árfolyamát követi nyomon az Egyesült Államokban, az átlagos esés nagyobb volt, mint amit az S&P 500-as index mutatott.

Eközben az előrejelzések szerint az emelkedő infláció és a globális ellátási láncokat terhelő problémák miatt idén várhatóan jelentősen lassul a cégek nyereségnövekedésének üteme, és a sajátrészvény-vásárlásokkal a romló mutatókat fel lehet egy kissé javítani.

Craig McCracken, a Wells Fargo részvénypiaci osztályának vezetőhelyettese szerint a masszív sajátrészvény-vásárlások a piac erejét mutatják, azt, hogy a cégvezetők szerint a dolgok a pozitív irányba fognak változni, s emiatt el merik költeni a pénzt a részvényekre, ahelyett, hogy biztonsági okokból tartalékolnák azt.

Ráadásul nem csak a vásárlások nagysága emelkedett, de a cégek egyre nagyobb ütemben kérnek felhatalmazást a jövőbeni vásárlások végrehajtására is. A Sentieo összesítése szerint idén eddig 33 milliárd dollár értékű gyorsított részvény-visszavásárlási akció engedélyezési kérelmét jelentették be a cégek, ilyen felhatalmazás birtokában rövid idő alatt hatalmas sajátrészvény-tranzakciókat lehet lebonyolítani.