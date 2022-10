A több mint egy évtizedig tartó agonizálás sután idén második virágkorukat kezdték el élni a devizaügyletekre szakosodott hedge-fundok. Az év eleje óta beindult hullámvasútra a devizapiacokon azonban még sosem vetette rá magát ilyen kevés spekuláns, ilyen hatalmas tőkével – írja összefoglalójában a Reuters.

A 2008-as pénzügyi válságra adott válaszként először a Fed majd később az Európai Központi Bank és több más jegybank is azzal reagált, hogy rekordszintre nulla közelébe szorította le a kamatokat, és e mellet hatalmas mennyiségű likviditással árasztották el a pénzügyi rendszert. Ez ahhoz vezetett, hogy minimálisra csökkent a nagy devizákban a kamatkülönbözet és a devizaárfolyamok ingadozása is rég nem látott alacsony szintre süllyedt hosszú időn keresztül. Befellegzett az úgynevezett carry-trade-nek, amely azt használta ki, hogy az alacsony kamatozású devizában felvett hitelt magasabb kamatozású devizában lehetett befektetni.

Januárban minden megváltozott

Idén év elejétől azonban drasztikusan megváltozott a helyzet. Az amerikai jegybank szigorítani kezdett és emelte a dollárkamatokat, eközben a Bank of Japan továbbra is ragaszkodott az ultra laza monetáris politikához, s ennek következtében a japán fizetőeszköz árfolyama 32 éves mélypontra süllyedt a dollárral szemben. De nagy ingadozásokat lehetett látni az elmúlt hetekben az angol font piacán is, miután az új angol kormány gazdaságpolitikai tervei nyomán soha nem látott mélységbe süllyedt árfolyama. A devizapiaci ingadozásokhoz ezen felül jelentősen hozzájárultak az orosz ukrán háborúról érkező és a közelgő európai recesszióval kapcsolatos hírek is, ez az euró árfolyamát lökte mélybe, s ezt csak fokozta, hogy az EKB viszonylag későn kezdte el a kamatok emelését.

A Deutsche Bank devizaárfolyamok ingadozásának mértékét mutató indexe több, mint 100 százalékkal emelkedett idén és a BarclayHedge Index, amely a deviza piacra szakosodott hedge-fundok teljesítményét méri 5,50 egy százalékkal emelkedett az első félévben. Ezzel az ilyen típusú alapok legjobb évüket tudhatják eddig maguk mögött 2003 óta, de ezt mutatja a HFRI 500 Currency Index index is amely szintén a devizára szakosodott hedge-fundok teljesítményét méri. Ez utóbbi 8,29 százalékos teljesítményével szintén a legjobb időszakát tudhatja maga mögött 2007 óta.

Öreg rókák is beszállnak

A beindult mozgások annyira csábítóak, hogy például az FX Concept (egy korábban bezárt, annak idején vezetőnek számító hedge-fund) ismert menedzsere, a mostanra már 78 éves John Taylor is új alap gründolásába kezdett, hogy ismét beszálljon a piacra. Mint mondta számára a kezdő lökést az adta meg, amikor Jerome Powell amerikai jegybankelnököt hallotta az inflációról és a piacokról beszélni. Senki nem tudja uralni a piacokat, a piac oda megy, ahova akar. Amikor Powell azt gondolja hogy ő képes rá, meg tudja fékezni az inflációt és kontrollt tudja tartani a piacot nagyon nagy hibát követ el – mondta a veterán spekuláns

A világ legnagyobb hedge-fundkezelő cége, a Brevan Howard, amelynek deviza alapjai áldozatul estek az elmúlt évtized környezetének szintén ismét nagy erőkkel szállt be a piacra. Nyilvánosan kereskedett alapja, a BH Macro több mint triplázta az elmúlt év során deviza kitettségét.

A Barclays Bank adatai szerint az elmúlt tíz évben szinte minden évben jelentősen meghaladta a bezárt deviza hedge-fundok száma az újonnan elindítottakét. Így a bank szerint mostanra alig 85 és 110 közötti ilyen alap maradt, ez jelentős csökkenés az egy évtizeddel korábbi 455-550 közötti számhoz képest. Azonban ez a kevés megmaradt deviza hedge-fund soha nem látott összegű tőkével rendelkezik, a kezelésük alatt álló eszközök értéke meghaladja az 1,3 billió (ezermilliárd) dollárt.

Továbbra sem könnyű spekulálni

Persze a devizapiaci spekulációt továbbra sem egy könnyű műfaj – mondta Leslie Hill, a Record Financial Group vezérigazgatója. A Record összesen 83 milliárd dollárnyi eszközt kezel, s az utóbbi években a devizakockázatok fedezésének egyik legnagyobb szakértőjévé és piaci szereplőjévé vált. Elmondása szerint azért szűnt meg ilyen sok devizapiaci alap mert, egyszerűen aszimmetrikussá váltak a kockázatok és a hozamok aránya. Minimális díjak mellett kellett hatalmas kockázatokat futniuk a szereplőknek.

Adrian Lee, a hedge-fund kezeléssel és devizapiaci kockázatok fedezésében egyaránt foglalkozó Adrian Lee & Partners cég alapítója szerint a következő időszak még kedvező lehet a devizapiacon mozgó befektetőknek. Az elmúlt 10 évben ha jól találtad el a devizaárfolyamok mozgását akkor mondjuk, 2 százalékkal növelheted a rád bízott portfólió értékét, úgy hogy közben a részvényeken évi 15 százalékot lehetett keresni. Idén azonban változott a helyzet a részvények veszteséget termelnek a portfólióban és a devizán lehetett nagyot fogni – tette hozzá.