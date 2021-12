A korábban vártnál most gyorsabban szigorító Fed-re számítanak a profi befektetési szakemberek a Bank of America friss alapkezelői felmérése szerint, azonban ennek ellenére változatlanul a részvényeket tartják az egyik legjobb befektetésnek, s azon belül is leginkább az európaiakat.

A 371 megkérdezett összesen 1,1 billió dollár befektetéséért felelős szakértő az elmúlt egy hónapban elkezdett kockázatkerülőbb üzemmódba kapcsolni, az eddigi 4,4-ről 5,1 százalékra emelték a kezelt vagyonon belül a készpénz arányát. Ez már olyan magas szám, ami elvileg vételi jelzésként értelmezhető a kockázatosabb eszközök piacán - írják a befektetési bank elemzői.

A piacokat fenyegető legnagyobb kockázatnak azt látják immár, hogy a szigorú jegybankárok a magas inflációs adatokat látván megkezdik a kamatok masszív emelését. A felmérésben 42 százalék látta ezt a legnagyobb veszélynek, míg magát az inflációt csak 22 százalékuk találta veszélyesnek.

A nagy eszközosztályokon belül a feltörekvő piaci részvényeket tartották a legtöbben a legjobb befektetésnek 2022-re, ezeket követte az S&P 500-as index (35 és 29 százalék szavazott rájuk). A harmadik helyen meglepő módon az olaj végzett, 12 százaléknyi szavazatot kapott.

Több hónapos zuhanás után végre stabilizálódtak valamelyest a növekedési várakozások, a novemberinél valamivel többen, nettó 4 százaléknyian gondolják azt, hogy a globális gazdaság az előttünk álló 12 hónapban erősödni tud. Márciusban még nettó 91 százalékos volt ezen a véleményen. Ezzel párhuzamosan nettó 3-ról 9 százalékra emelkedett az ezen az időtávon a vállalati nyereségek növekedését várók aránya, márciusban ugyanez 89 százalék volt.

A folyamatosan magas szinten ragadó infláció ellenére az alapkezelők még mindig a jegybankokkal vannak egy véleményen és a pénzromlás ütemét átmenetinek tartják (55 százalékuk van ezen a véleményen).

A megkérdezettek 33 százaléka szerint a most látott magas értékekről csökkenni fog a fogyasztói árak emelkedésének üteme a jövőben.

A legtöbben, 49 százalék most már két kamatemelést vár jövőre a Fedtől, 17 százalék viszont három szigorítást is el tud képzelni. A konszenzus szerint az amerikai jegybank áprilisban fejezheti be a kvantitatív lazítási programból való visszavonulást.

A többség a szigorítások ellenére még mindig jelentősen felülsúlyozza a kockázatos eszközöket a portfóliókban, így a részvényeket, ezen belül is az egészségügyi szektort, a technológiai szektort és a bankokat, valamint a nagy európai cégek részvényeit.