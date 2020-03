Fekete nap volt a tőzsdén is - nagyot esett a Mol és az OTP

A tőzsdéken folytatódtak a jelentős esések szerdán, mind Európában, mind az Egyesült Államokban mínuszban nyitottak a piacok. Ezt a BÉT sem tudta elkerülni, jelentős mínuszokban fejezte be a kereskedést - mondta Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 2061,32 pontos, 6,54 százalékos csökkenéssel, 29 464,28 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 18,4 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest, a Mol és az OTP jelentősen, 11,12 százalékkal, illetve 8,91 százalékkal esett - összesített az MTI.

Az OTP komoly veszteséget szenvedett el, ami valószínűleg a ma bejelentett kormányzati intézkedéssel, a banki moratóriumokkal van kapcsolatban, és jelentős bevételkiesést jelenthet a hitelintézet számára - mondta Török Lajos Equilor-elemoző. A pontos részleteket még nem ismerni, így nem tudni, hogy ez a profitsoron is megjelenik-e majd, vagy csak pénzforgalmi nehézségeket fog okozni, mindenesetre nagyon rossz hír az OTP számára. Az is várható, hogy a teljes hiteldíjmutató 5,9 százalékos maximalizálásával jelentősen csökkenni fog a kihelyezett személyi hitelek állománya, ez is biztosan negatívan hatott az OTP árfolyamára - véli a szakértő.

A Mol jelentősebb eséséhez a vezető elemző szerint hozzájárulhatott az olajár jelentős beszakadása. Ezt még az sem tudta ellensúlyozni, hogy reggel bejelentették, Norvégiában sikeres fúrások voltak, sikerült új olajmezőt találni. Még arról sincsenek részletek, hogy milyen költségek mellett tud majd megvalósulni onnan a kitermelés. Mindenesetre látszik, hogy az egyedi jó hírek sem képesek megmenteni a magyar papírokat - mondta Török Lajos.

Történelmi mélyponton a forint

A forint jelentősen gyengül, továbbra is történelmi mélypontok után történelmi mélypontokat ér el. Ez regionális hatás, a lengyel zloty és a cseh korona is hasonló trendet mutat - mutatott rá a vezető elemző, aki kiemelte: míg Magyarországon törlesztési moratóriumot vezettek be, Csehországban például a GDP 18 százalékának, míg Lengyelországban a GDP 9 százalékának megfelelő gazdasági csomagot jelentettek be, azzal is próbálják elkerülni a koronavírus negatív gazdasági hatásait.

A forint szerdán délelőtt új árfolyammélypontot ért el, az euróval szemben 350 forint felett jegyezték. Az előző mélypont kedden 348,92 forintos jegyzés volt.

Erről beszélt ma a kormányfő

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a kormányülés szünetében a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt az év végéig felfüggesztik minden magánszemély és vállalkozás eddig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét (ezt az MNB javasolta). Június 30-ig meghosszabbítják a rövid lejáratú vállalkozási hiteleket, a március 19-től felvett új fogyasztási hitelek teljes hiteldíjmutatóját (thm) pedig a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximálják. A kormányfő gazdasági, munkahelyvédelmi intézkedéseket is bejelentett.

A Brent olajfajta hordónkénti ára 27 dollár alá csúszott szerdán kora délután, ilyen alacsonyan 2003 szeptembere óta nem állt. Az északi-tengeri olajfajta hordónkénti ára 6,9 százalékos csökkenéssel, 26,75 dollár volt röviddel 15 óra előtt. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajtát 10,65 százalék eséssel, 24,41 dolláron jegyezték.

Jó hír érkezett ma a Moltól

A Mol reggel, a BÉT honlapján arról tájékoztatott, hogy a Mol-csoport tagja, a Mol Norge AS olajat és gázt talált Norvégia partjainál. Az előzetes értékelések alapján a megtalált szénhidrogén vagyon 12 és 71 millió hordó olajegyenérték közötti. A Mol Norge 40 százalékos érdekeltséggel a PL820S koncessziós terület operátora, partnerei a Lundin Norway AS (40 százalék), a Wintershall Dea Norge AS (10 százalék) és a Pandion Energy AS (10 százalék).

A Mol árfolyama 188 forinttal, 11,12 százalékkal 1502 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 875 forinttal, 8,91 százalékkal 8940 forintra esett, forgalmuk 11,8 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,56 százalékkal 352 forintra gyengült, forgalma 305,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,95 százalékkal 5525 forintra csökkent, forgalmuk 2,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2452,38 ponton zárt szerdán, ez 100,89 pontos, 3,95 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva - írta az MTI.