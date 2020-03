Felállhatnak az európai tőzsdék a padlóról

Egy százalékot meghaladó emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvénypiacok kedden, miközben tovább emelkedett a kőolaj világpiaci ára annak hatására, hogy a döntéshozók jelezték, készek enyhíteni az új koronavírus által okozott, gyorsan terjedő járvány kedvezőtlen gazdasági hatásait - írja az MTI.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 75 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 173 ponttal, a párizsi CAC-40 index 73 ponttal, a milánói FTSE MIB index pedig 210 ponttal emelkedhet a nyitásban.

A romló gazdasági kilátások közepette a befektetők egyre inkább úgy gondolják, hogy az amerikai Federal Reserve (Fed) és más nagy jegybankok csökkentik irányadó kamataikat vagy más gazdaságélénkítő lépéseket tesznek, hogy felvértezzék a világgazdaságot a járvány kedvezőtlen hatásaival szemben. A világ hét legnagyobb fejlett országát tömörítő G7-csoport pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői kedden konferenciabeszélgetést tartanak, hogy áttekintsék a helyzetet és az adekvát gazdasági intézkedések lehetőségeit.

Bill Nelson, a Fed volt közgazdásza, a Bank Policy Institute nevű, washingtoni székhelyű banki érdekvédelmi szövetség vezető közgazdásza arra számít, hogy a Federal Reserve és a világ nagy központi bankjai, köztük Kínáé, összehangolt kamatcsökkentést hajthatnak végre szerda reggelig.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank vezetői hétfőn közös közleményben jelentették be, hogy készek segítséget nyújtani a koronavírus-járvány által sújtott országoknak. "Az összes rendelkezésre álló eszközünket teljes egészében használni fogjuk" - ígérte Krisztalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója és David Malpass, a Világbank elnöke, jelezve, hogy a vészhelyzeti pénzügyi támogatástól kezdve minden más eszközt bevethetnek.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke hétfőn ugyancsak közölte, hogy az euróövezeti jegybank szükség esetén kész "a helyzetnek megfelelő és célzott" intézkedésekkel támogatni a gazdaságot.

A Fed és a japán jegybank vezetése már a múlt hét végén ígéretet tett arra, hogy segíteni fogja a gazdaságot az ellenszelek leküzdésében. Brókerek 100 százalékon árazzák annak valószínűségét, hogy a Fed nyíltpiaci bizottsága következő, március 17-18-i ülésén, vagy még előtte 50 bázisponttal csökkenti az irányadó kamatszintet.

Ázsia és a csendes-óceáni térség tőzsdéin Japán kivételével nyereséges volt a kereskedés, a kockázatvállalási hangulatot a New York-i tőzsdeindexek előző napi meredek emelkedése is támogatta. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,71 százalékkal 517,05 pontra nőtt.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 1,22 százalékos mínuszban zárt, de az ausztráliai S&P/ASX 200 0,69 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,58 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,74 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,89 százalékos pluszban zárt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul.

Közép-európai idő szerint kedd reggel nyolc órakor a legközelebbi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,39 százalékos pluszban, 52,62 dolláron, a WTI pedig 1,80 százalékos nyereségben, 47,59 dolláron forgott.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,07 százalékkal, 1595,85 dollárra nőtt.

Hétfőn erős kilengések közepette túlnyomórészt emelkedtek a legfőbb európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 mutató 1,13 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,44 százalékos pluszban, míg a DAX-30 index 0,27 százalékos mínuszban zárt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,11 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,32 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,28 százalékkal nőtt.

New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 5,09 százalékos, az S&P 500-as index 4,60 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 4,49 százalékos pluszban zárta a napot.