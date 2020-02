Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felbolydult a gabonapiac

A világszerte tapasztalható járványos betegségek és bizonytalanságok megbolygatták a gabonapiacot is.

Magyarországon évek óta nem volt olyan egyensúly az állati termékek piacán, mint az év elején. Jó ára volt ugyanis a sertésnek, a baromfinak és a tejnek is. Utóbbi árai literenként 100-105 forint körüliek voltak, szemben a 3-4 évvel ezelőtti 80 vagy 70 forintos tejárakkal.

Az élő sertés ára 500 forint volt kilogrammonként, holott egy éve még volt olyan mélypont, amikor 330 forint volt. A stabil sertésárakba egyelőre az afrikai sertéspestis sem tudott bekavarni, hiszen Magyarország mentes a betegségtől házisertés állományokban. A világszerte tartott mintegy 960 millió sertésből ugyanakkor akár 220 millió is eltűnhetett a betegség miatt, ami így nemcsak veszélyt, hanem piaci lehetőséget is jelent a magyar húsosoknak. A közelmúltig a baromfinak is kimondottan jó volt a piaci helyzete, a madárinfluenza hatása azonban érződni fog, remélhetőleg minél kevésbé.

A gabonapiac ugyanakkor megmozdult a különféle állati betegségek, újabban a koronavírus járvány vagy éppen a brexit hatására. Bár az is igaz, hogy az árak nem voltak éppen a csúcson a betakarítás után. A búzánál már október első hetében is voltak helyek, ahol tonnánként 50 ezer forint volt a piaci ár, s a termelők szerettek volna ennyit kapni a kukoricáért is, utóbbit azonban valamivel 40 ezer forint tonnánkénti áron vitték a felvásárlók. Tavaly novemberben az étkezési búza már az egy hónappal korábbinál 2 százalékkal magasabb, 52,6 ezer forintos tonnánkénti termelői áron cserélt gazdát a magyarországi fizikai piacon, ez az árszint azonban még mindig 7 százalékkal múlta alul a 2018. év azonos időszakának átlagárát. A takarmánybúza tonnánkénti termelői ára az októberinél 4 százalékkal magasabb, 48,7 ezer forint volt novemberben, 1 százalékkal maradva el az egy évvel korábbitól. A takarmánykukoricát pedig tavaly novemberben tonnánként 41,6 ezer forintos termelői átlagáron vitték, ami 1 százalékkal volt magasabb az egy hónappal, de 12 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Mostanában ugyanakkor a bizonytalanság kétségtelenül érezhető volt a gabonapiacon. Némileg enyhült már, de kérdés, mikor áll be újra a nyugalmi helyzet. A termelők szerint a különféle piaci várakozások hatására a kukorica esetében előfordultak már csaknem 50 ezer forintos tonnánkénti ajánlatok is, ami megfelel a betakarítás körüli reményeiknek. A fizikai piaci árerősödést alátámasztotta az is, hogy a chicagói árutőzsdén tonnánként 153 dollárig emelkedett a kukorica jegyzése a legközelebbi határidőre vonatkozóan december 2. és 16. között. A párizsi árutőzsdén 164-167 eurós tartományban hullámzott a termény jegyzése a 2020. januári lejáratra ugyanekkor. A chicagói árutőzsdén a búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 194-202 dollár között mozgott tonnánként december első felében. A párizsi árutőzsdén a búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 182-187 euró között alakult.

Más kérdés, hogy a világpiac "hamar lerendezi" az indokolatlannak bizonyult áremelkedéseket. A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) 1103 millió tonnára jelzi a kukorica 2019/2020. gazdasági évi globális termését. A 2020/2021. gazdasági évi termést adó búza globális termőterületét pedig 218 millió hektárra várja. Ebből az Európai Unióban 23,7 millió hektáron termelhetnek őszi búzát a Tallage francia piacelemző vállalat előrejelzése szerint, ami 1 százalékkal kevesebb az előző szezon termésénél. Magyarországon az Agrárminisztérium adatai alapján 995 ezer hektárról takaríthatják be a búzát 2020 nyarán. A világ gabonatermelése és -felhasználása pedig csaknem megegyezik, a készletek évek óta hasonló szinten vannak, ami kétségtelenül hatással van a magyarországi gabonapiacra is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!