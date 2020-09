Félelem van, és rekordokat döntenek a tőzsdék

A járványhelyzet most is teljes bizonytalanságban tartja a globális piacokat. Talán idén eljöhet a mélypont, amiből ki lehet lőni. Az Equilor szerint idén 5 százalékkal esik be a gazdaság, jövőre ennél valamivel kevesebbel vissza is pattan.

Teljes bizonytalanságban lavíroz az egész globális pénzpiac, és ez a hazai közegre is igaz. Az Equilor befektetési ház elemzői jelenleg 5 százalékos gazdasági zsugorodást várnak Magyarországon, amit 4,5 százalékos kilábalás követhet 2021-ben. Az államháztartás hiánya idén 8 százalékra ugorhat, és csak lassú csökkenést követően, 2022-re térhet vissza 3 százalék közelébe. Pár nap és eldől a forint, a kamatok és az árak sorsa A koronavírus-járvány második hulláma várhatóan nem hoz az elsőhöz hasonló világgazdasági lassulást, így a V-alakú kilábalásnak idén lehet a mélypontja, amiből ki lehet jövőre szárnyalni, és 2021-ben a tavalyihoz hasonló növekedési pályára állhatnak a gazdaságok. Vagy nem Amennyiben a második hullám mégis újabb leállást okozna, akkor egy újabb, akár a korábbinál is nagyobb mélypont, a vállalati szektorban pedig nagyobb csődhullám jöhet. Az idei évben a 2008-ban kirobbant válság óta nem tapasztalt kihívások érték a világgazdaságot. A hitelválságot követő növekedést rekordalacsony kamatokkal és egyéb jegybanki beavatkozásokkal tudták fenntartani a fejlett országok. Túl alacsony a kamat Az ország szempontjából, regionális összevetésben ezt látja az Equilor a legnagyobb problémának, hogy az elmúlt hónapok szükségszerű kamatcsökkentésével elvesztette az ország a befektetői kör szemében ezt az előnyét. A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezései a válság előtt is likviditás bőségét támogatták. A pénzpumpa azonban számos negatív következménnyel járhat: a legnagyobb veszély a megugró infláció, elsősorban egy V-alakú felpattanás esetén, 2021 második felében. A jegybanki programok jelentősen emelik az eszközárakat, így a társadalmi egyenlőtlenségek a korábbinál is magasabb szintekre emelkedtek, ráadásul a járvány következményei kedvezőtlenebbül érintik az alacsonyabb keresetűeket - véli az Equilor. Száguld a tőzsde A reálgazdasági válság közepén viszont nagyon jól mennek a tőzsdék. A tavaszi mélypont óta azonban soha nem látott emelkedés látható: a tengerentúli tőzsdeindexek rekordmagasságokba emelkedtek, a technológiai cégek részvényei pedig a dotcom lufi óta nem látott árazással kereskednek. A piac véleménye nagyon eltérő az év végi szintekkel kapcsolatban: az optimisták szerint új csúcsokon zárhatunk, míg a pesszimista szereplők a márciusi mélypontot sem tartják elképzelhetetlennek. Az Equilor várakozása szerint a fontosabb részvényindexek új történelmi csúcsokat érhetnek el.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!