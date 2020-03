Felfelé mozdult az OTP és a Mol

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 111,38 pontos, 0,36 százalékos csökkenéssel, 30 848,56 ponton zárt hétfőn - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma 15,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője szerint továbbra is a járvánnyal kapcsolatos hírek dominálnak, ezen belül a vírus terjedési dinamikáján túl az ezekre adott válaszok mozgatják a piacokat. Monetáris és fiskális oldalról is kiemelt figyelem övezi a döntéshozókat.

A hétvégi híreket követően már az ázsiai piacokon is általános gyengeség uralkodott, ennek következtében az európai piacok is gyengén nyitottak. Délután 1 óra körül az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed gyakorlatilag korlátlan mennyiségű eszközvásárlást jelentett be, piacnyitás előtt ez elég volt arra, hogy az amerikai határidős indexek pozitívba foduljanak. A lendület azonban hamar alábbhagyott, a BÉT zárása előtt már az amerikai piacon is alapvetően a profitrealizálás dominált. A piaci befektetők a gazdaságélénkítő csomagra várnak, amelyről eredetileg vasárnap szavaztak volna a szenátusban, de ez végül elmaradt, hétfőn folytatódnak a tárgyalások. Az ezzel kapcsolatos pozitív hír Kocsis Márió szerint támogatóan hathat a piacokra, de most még inkább kockázatkerülés és általános gyengeség uralkodik.

A hazai parkett is gyengén kezdett, végül 0,36 százalékos mínuszban zárt. Az OTP esetében az elmúlt hetek zuhanásait követően pozitív irányú korrekció következett be, hasonlóképpen a Mol is relatív erőt mutat, míg a Richter 200 napos mozgóátlaga körül továbbra is gyengélkedik - mondta az elemző.

A Mol 29 forinttal, 1,57 százalékkal 1871 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 1,35 százalékkal 8985 forintra nőtt, forgalmuk 10,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 8,50 forinttal, 2,43 százalékkal 341,50 forintra gyengült, forgalma 295,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 220 forinttal, 3,90 százalékkal 5420 forintra esett, a részvények forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2557,97 ponton zárt hétfőn, ez 24,96 pontos, 0,97 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.

Az európai vezető tőzsdék mind negatív tartományban zártak.