Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Félkész felhőkarcolók jelzik, nagyot fékez Kína

Az egyik legnagyobb kínai építőipari csoport felfüggesztette az egyik legmagasabb kínai felhőkarcoló építését, a fejlesztőcég ugyanis csődöt jelentett. Elemzők szerint hasonló, befejezetlen toronyházak sora fogja jelképezni a kínai gazdaság lassulását és annak következményeit.

Kína legnagyobb építőipari csoportjának érdekeltsége felfüggesztette a munkát az ország egyik legmagasabbjának szánt felhőkarcolóján, az azt fejlesztő cég ugyanis hasonlóan sok társához, csődöt jelentett. Az újabb csőd jól jelképezi azt a helyzetet, amellyel az ázsiai ország ingatlanszektora szembesül, a szűkülő hitelkínálat mellett lassul a gazdaság, s ez elég nagy nyomás alá helyezi a fejlesztőcégeket - írja a Financial Times összefoglalója.

A lap szerint a China Construcion Third Engineering Bureao Company hagyott fel a közép-kínai Wuhan városában egy 475 méteres felhőkarcoló építésével miután az ország egyik legnagyobbjának számító fejlesztőcég, a Greenland Group nem tett eleget egy komoly fizetési kötelezettségének.

A torzók mutatják a sebeket

A befejezetlen szuper-felhőkarcolók, amelyek felépítéséhez komoly források szükségesek, tipikus jelei egy gazdasági recessziónak. Hitelből vannak finanszírozva, s komoly gondjaik támadnak, ha a hitelkínálat szűkül - mondta a lapnak Yan Yuejin, a sanghaji E-house China Reserach and Developmnet Institution elemzője. A brit lap összeszedett egy csomó olyan kínai felhőkarcoló projektet, amely jelenleg gondban van. Szerintük legalább egy tucat épülő szuper-felhőkarcoló - ebbe a kategóriába a 300 méternél magasabb épületek esnek - építését halasztották el, vagy ha már elkezdődött, akkor a befejezésük komolyan csúszik.

Ilyen például a Suzhouba tervezett Zhonan Center, amelyet 729 méter magasnak szántak, s ezzel a világ második legmagasabb felhőkarcolója lenne. Már ha elkészül, mivel az építési munkálatok azok 2015-ös megindulását követően gyorsan megtorpantak. Az épületért felelős Zhongan Group munkatársa a lapnak azt mondta, észszerűbbnek tűnt a projektet lassítani addig, amíg magához nem tér az ingatlanpiac. A már említett Greenland munkatársai szerint jelenleg dolgoznak egy olyan megoldáson, amely áthidalhatja nehézségeiket és az építkezés folyatódhat.

Nem is az a nagy baj, ha megépül

Ha el is készül azonban a torony, akkor sem túl jók a kilátásai. Az üresedési ráta Wuhan városában jelenleg 36,2 százalékos, ez rekord közeli érték a Jones Lang LaSalle ingatlancég elemzése szerint, s előrejelzésük szerint tovább emelkedik majd, ahogy újabb kínálat jelenlik meg a piacon. A kereslet az irodák iránt jelentősen csökkent a gazdaság lassulásának hatására. A helyzet várhatóan nem is javul egyhamar - mondta a lapnak Cushman & Wakefield egyik szakértője.

A Greenland komoly dilemma előtt áll. Lefújja-e a projektet, amelybe már így is hatalmas összegeket pumpált, vagy folytassa, kockáztatva azt, hogy ha elkészül, nem találnak majd bérlőket, s közben fizetni kell a hatalmas költségszámlákat. A cégeddig sikeres stratégiája az volt, hogy a fejlesztett irodaépületekben eladott luxuslakásokat is nagyon drágán, s ezek ára fedezte az építési költségek nagy részét. Azonban a luxuslakások eladási most már nem pörög olyan jól a gazdaság lassulása miatt, és azért sem, mert elég sok intézkedést hoztak Kínában az ingatlanspekuláció visszaszorítása érdekében. Szakértők szerint a hatalmas projektcég üzleti modelljének komoly problémája, hogy nem számol olyan időszakokkal, mint a mostani, amikor komolyabban lassul a gazdaság növekedése.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!