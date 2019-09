Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Fellázadtak a Ryanair részvényesei

A Ryanair rérszvényeseinek közel fele nem szavazta meg, hogy a légitársaság ügyvezető igazgatója, Michael O'Leary 99 millió eurót tegyen zsebre - írja a BBC. Sőt, megfelezték a juttatását.

Az ír fapados légitársaság csütörtökön tartotta éves rendes közgyűlését, ahol a befektetőinek csak 50,5 százaléka szavazta meg a vállalat javadalmazási jelentését. A lázadás a Ryanairnek egy meglehetősen nehéz időszakában történt, amikor a vállalatnak a pilóták és más munkatársak sztrájkjaival kell szembe néznie és embereket kell elküldenie - írja a BBC.

A cég szóvivője a szavazás után azt közölte, a Ryanair most is és a jövőben is konzultálni fog a részvényesekkel és tájékoztatni fogja őket arról az elkövetkezendő évben, hogy az igazgatótanács hogyan alkalmazkodik a döntéshozatalában a részvényesek javaslatához és visszajelzéséhez - mondta a szóvivő.

Még öt év

A BBC emlékeztet, hogy O'Leary szerződésben 2024-ig vállalta az ügyvezető igazgatói posztot. A szerződése értelmében O'Leary járandósága 99 millió euró, amennyiben a Ryanair profitja vagy részvényárfolyama megduplázódik. Az elmúlt pénzügyi évben azonban a légitársaság nyeresége jelentősen esett, az adózás előtti nyereség 948 millió euróra zuhant a március 31-én zárult pénzügyi évben az előző 12 havi 1,6 milliárdról. O'Leary erre válaszul egy 500-700 fős leépítést jelentett be.

A vállalat közölte, hogy az O'Learyvel kötött szerződés még 5 évig érvényben van, ami a részvényeseknek "biztonságot jelent". A cég emellett azt is hozzátette, hogy O'Leary javadalmazása "jelentősen elmarad más európai légitársaságok vezetőinek fizetségétől."

Nagy érvágás

Ez nem győzte meg a részvényeseknek egy jó részét, azok ugyanis leszavazták a vállalat javadalmazási jelentését az éves rendes közgyűlésükön, csütörtökön. Az új szerződés értelmében O'Leary fizetését és az éves maximum bónuszát lefelezték 500 ezer euróra, de emellett kap még 10 millió részvényopciót. Ezek viszont olyan részvények, amelyekhez 11,12 eurón juthat hozzá és piaci áron értékesíthet tovább, ha a Ryanair profitja eléri a 2 milliárd eurót 2024-ig bármelyik évben, vagy a részvények árfolyama eléri a 21 eurót 28 napon át az áprilistól indult évben. A vállalat részvényei jelenleg 9,84 eurón állnak.

