A múlt héten még a Goldman Sachs befektetési bank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy egyre több intézményi befektető zárja vételi pozícióit az amerikai részvénypiacon és kezd el európai papírokat vásárolni. Most azonban a Bank of America szakértői óvatosságra intenek a kontinens tőzsdéivel kapcsolatban.

Az 50 legnagyobb kapitalizációjú európai cég részvényeit tartalmazó Euro Stoxx 50-es indexre kötött opciós üzletekben ugyanis az eladási opciók aránya a vételi opciókhoz képest olyan magas szintre emelkedett, amire egy évtizede nem volt példa. Ez azt jelenti, hogy a befektetők nagyon tartanak attól, hogy egy jelentősebb korrekció következik be az európai részvénypiacokon - írja elemzésében a Financial Times.

Az index - amelyben az LVMH luxuscikk-csoport, az ASML chipgyártó és a Siemens részvényei is helyet kapnak - január óta 14 százalékkal emelkedett, s 2007 óta a legmagasabb értékére ugrott euróban számolva. Mindezt úgy, hogy közben az euróövezet gazdasága júniusban enyhe technikai recesszióba süllyedt, miután két egymást követő negyedévben is zsugorodott.

-Alapvetően az eurózóna növekedési kilátásai még mindig nem jók. Félő, hogy a befektetők csak azért veszik az európai eszközöket, mert ide is allokálni kell a portfóliókból, de a fundamentális meggyőződés hiányzik

- mondta Abhinandan Deb, a BofA Global Research befektetési stratégája.

Alexandru Bohotin, az amszterdami Optiver európai indexopciók kereskedésének vezetője szerint az európai részvényeknél nagyon érzékelhető az eladási opciók iránti kereslet. Ez szerinte részben természetes velejárója annak, hogy az eddig az ezekből a papírokból alul súlyozott intézmények elkezdték felölteni készleteiket.

Az európai gazdaság eközben vészjeleket küld. Az európai szolgáltatási szektorban a közelmúltban bekövetkezett lassulás kifejezetten rossz előjel a helyi részvénypiacokra nézve. Az S&P Global euróövezeti szolgáltatási beszerzési menedzserindexe, amely a szolgáltatási tevékenységet méri, júniusban már második hónapja csökkent. Igaz, csak 52-re ami még mindig folyamatos bővülést jelent, azonban január óta ez a legalacsonyabb érték.

Lefelé húzhat mindent a szolgáltatói szektor



A szolgáltatási szektor lendületének visszaesése hamarosan elkezdhet kényelmetlenné válni az európai európai részvények szempontjából. Azok eddig - sok befektető várakozásával ellentétben - emelkedtek, annak ellenére, hogy az Európai Központi Bank példátlan gyorsasággal emelte a kamatlábakat az infláció elleni küzdelem érdekében.

Az euróövezet gazdasági tevékenységének nagyjából 70 százalékát a szolgáltatások teszik ki. A szolgáltató szektor BMI-jét sokan a részvényárfolyamok szempontjából előremutató indikátorának tekintik.

-Az európai részvények tél óta tartó jó teljesítménye jórészt a szolgáltatási szektor fellendülésének volt köszönhető. A befektetők ez alapján ugyanis azt gondolták, hogy a gazdaság továbbra is rugalmas. Ugyanakkor a BMI valószínűleg jelentősen csökkenni fog a monetáris szigorítási ciklus részeként, és erre a piacok nincsenek felkészülve - mondta Tomasz Wieladek, a T Rowe Price európai vezető közgazdásza.

Mindent húzott az amerikai piac



Az is lehet ugyanakkor, hogy nem kell különösebb mágiát keresni az európai tőzsdék teljesítménye mögött. Az látszik ugyanis, hogy ha az euró/dollár keresztárfolyam változásait kivesszük a képből, akkor például a szélesebb 600 legnagyobb európai vállalat részvényeit követő Europe Stoxx 600-as index teljesítménye nagyjából lekövette az amerikai S&P 500-as index mozgását a legutóbbi, tavaly év eleji részvénypiaci csúcs óta. Sőt túl is szárnyalta azt annak ellenére, hogy a mélyponton dollárban számolt veszteségei még nagyobbak is voltak az amerikai társánál.

Mindenesetre az S&P 500-as index még mindig több, mint 7 százalékkal 2021 végi csúcsértéke alatt tartózkodik, míg dollárban számolva az Euros Stoxx 600-as index szinte teljesen ledolgozta veszteségeit.