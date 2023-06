Az eurózónában irányadónak számító német államkötvények piacán egyre erősebb jelzéseket látni arra, hogy a befektetők recesszióra készülnek. A 2 és 10 éves lejáratú német államkötvények hozama közötti különbség mínusz 87 bázis pontra nőtt, ezzel 31 éves mélypontra süllyedt. Konkrétan arról van szó, hogy a befektetők magasabb hozamok mellett veszik a rövidebb lejáratú német államkötvényeket, mint a hosszabb lejáratúakat, ez ellentmond a kockázat és hozam közötti logikának. Hiszen minél távolabbi egy kifizetés időpontja, elvileg annál magasabb hozammal kéne honorálni a befektetőket.

Amerikában nagyon figyelik az inverzitást



Amikor a rövidebb lejáratok hozama magasabb, az azt jelenti, hogy a piac rövid távon a kamatok további emelkedésére számít. Ugyanakkor hosszabb távon már azt gondolják, a jegybanknak előbb utóbb enyhíteni kell a monetáris kondíciókon, mivel a gazdaság markáns lassulásba kezd. A hozamgörbe inverzzé válását az Egyesült Államokban például kiemelt figyelemmel követik a befektetők, ugyanis az elmúlt évtizedekben ez a helyzet általában jól jelezte előre a recessziós időszakokat.

A hozamkülönbség azt követően nőtt meg, hogy Christine Lagarde az Európai Központi Bank elnöke tegnap úgy vélte, a kamatok tartósan magasan maradhatnak az eurózónában, hogy a növekvő munkaerőköltségek által gerjesztett inflációt kezelni tudják.

Akár a recessziót is bevállalják



Ez az üzenet elég egyértelmű - mondta Lyn Graham Taylor, a Rabobank vezető kamatstratégája a Financial Timesnak. A piac úgy véli hogy az EKB eltökélte, ragaszkodik a magasabb kamatokhoz, és ezzel hajlandó akár a gazdaságot jelentősen is lelassítani.A jelenlegi kamatpiaci jegyzések alapján a befektetők most arra számítanak, hogy az EKB betéti kamatlába decemberben éri el maximumát 3,9 százalékon. A június 15-i kamatdöntő ülés előtt még októberre tették a kamatciklus csúcsát, 3,7 százalékkal.

Az eurózóna már amúgy is technikai recesszióban van, mivel a bruttó hazai termék az elmúlt két negyedév mindegyikében 0,1 százalékponttal csökkent. Az EKB legfrissebb előrejelzései szerint mostantól 2025 végéig 14 százalékos bérnövekedést vár. Az eurózóna éves inflációja júniusban várhatóan 5,6 százalékra csökken, pénteken teszik közzé az erre vonatkozó friss adatokat. Ez még mindig jóval az EKB 2 százalékos célértéke felett van, de az októberi 10,6 százalékos csúcshoz képest jelentős mérséklődés, hála az energia- és élelmiszerár-emelkedés lassulásának - emlékeztet a lap.