Fényre lépett az egyik legtitokzatosabb techcég

Hamarosan tőzsdére léphet az adatelemzéssel foglalkozó Palantir, amely az amerikai kormányzati szervek, többek között a CIA számára is végez szolgáltatásokat. A cég azt reklámozza magáról, hogy más, mint a többi techcég, ez azonban nem teljesen igaz.

Tőzsdére készül az egyik legtitokzatosabb technológiai vállalat. A CIA-vel és az amerikai kormánnyal is több projektben együtt dolgozó, nagy mennyiségű adat feldolgozásával foglakozó Palantir Technologies nevű cég tegnap benyújtott kérelméből kiderült, nem tőkeemeléssel, hanem, a Spotifyhoz hasonló direkt bevezetéssel jelenne meg a New York-i Értéktőzsdén.

A cég vezetői sokáig azt hirdették társaságukról, hogy teljesen más, mint a Szilícium-völgy más technológiai cégei, s rájuk nem lesz jellemző az azoknál megszokott, sokszor túlzásoktól sem mentes kép. Azonban a kibocsátási tájékoztatóból annyi derült ki, hogy pontosan ugyanazzal állnak szemben a befektetők, mint más technológiai cégek esetében: a Palantirnak ugyanis - beszámolója szerint - az elmúlt 17 év során egyszer sem sikerült nyereséget termelnie - írja a Financial Times.

Ráadásul a többi technológiai céghez hasonlóan meglehetősen komplex részvénystruktúrával rendelkezik, a három részvényosztály garantálja, hogy az irányítás továbbra is a három alapító kezében maradjon. Közülük a legismertebb a kockázati tőkebefektetéseiről is ismert Peter Thiel, aki a Paypal alapításában is részt vett, s aki a tech iparág részéről Donald Trump választási kampányának egyik legnevesebb támogatója volt.

A tőzsdére lépéshez készített dokumentumok nyilvánossá tétele azután történt, hogy előző nap három technológiai cég is bejelentette tőzsdére meneteli szándékát. Az iparág erősen igyekszik kihasználni, hogy a járvány nyomán megváltozott fogyasztói szokásokból a közvélekedés szerint a technológiai szektor kerülhet ki nyertesként. A cégnek tavaly 743 millió dollárnyi árbevétel mellett sikerült 567 millió dollár veszteséget összehozni.

A társaságot még a 2001 szeptember 11-i terrortámadások után alapították azzal a céllal, hogy olyan szoftveres megoldást szállítson az amerikai kormánynak, amely segíthet a terrorizmus elleni harcban. Nevét a Gyűrűk Ura című Tolkien könyvből vették, Palantirnak hívták a történetben azokat a látóköveket, amelyek segítségével az uralkodók bárhova elláttak, ahová csak akartak. Az elmúlt több, mint másfél évtizedben jócskán voltak meglehetősen ellentmondásos projektjei, például New Orleansban, ahol az emberek teljes körű megfigyelésével terveztek harcolni a bűnözés ellen. Bár a széles körű adatgyűjtés a polgárok tudta és beleegyezése nélkül megtörtént, mégsem sikerült eredményeket felmutatnia a cégnek. A megrendelők között egyébként most is nagy súllyal szerepelnek kormányzati intézmények.

A Palantir Technologies öt évvel ezelőtt már végrehajtott egy 2,6 milliárd dollár értékű tőkeemelést, az a tranzakció akkor 20 milliárd dollárra értékelte a vállalat egészét. Nemrég újabb egymilliárd dollárnyi tőkét sikerült bevonniuk.