Figyelem: nagyon fontos bejelentésre készül éjfél után az OTP

Erős harmadik negyedévet várna az elemzők az OTP Banktól. A piac is optimista, történelmi rekordon áll az árfolyam a gyorsjelentés publikálása előtt.

Csütörtökön napközben 14 150 forintig emelkedett az OTP árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), ami azt jelenti, hogy megdőlt a korábbi, október 24-én felállított 14 030 forintos csúcs. A nagybank péntek hajnalban, várhatóan már éjfél után néhány perccel teszi közzé legfrissebb, harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyben erős számokat várnak az elemzők.

Százmilliárdos nyereség

A harmadik negyedévben az elemzői konszenzus szerint 104,8 milliárd forintos számviteli adózott eredmény várható, a korrigált adózott eredmény 102,4 milliárd forint lehet. A számviteli soron így a tavalyinál 22, a korrigált adózott eredmény soron pedig 11 százalékkal magasabb profitot érhetett el a bank. Az adózás előtti eredmény 115,6 milliárd forint körül alakulhatott az elemzők véleménye szerint, ez is két számjegyű növekedésnek felel meg.

Az összes fontos mutatószámot jobbra várják a szakértők a tavalyinál. A működési eredmény 18 százalékkal emelkedhetett éves összevetésben. Az összes bevétel 16, a nettó kamatbevétel ezen belül az alacsony kamatszint dacára 15, a nettó díj- és jutalékbevétel pedig 17 százalékkal nőhetett meg. A működési költségek is nőhettek 14 százalékkal 139,2 milliárd forintra.

Az OTP várható eredménye Megnevezés

Elemzői konszenzus (Mrd Ft) Konszolidált számviteli adózott eredmény 104,8 Korrigált adózott eredmény 102,4 Adózás után előtti eredmény 115,6 Működési eredmény egyedi tételek nélkül 125,3 Összes bevétel egyedi tételek nélkül 264,5 Nettó kamatbevétel 176,3 Nettó díjak, jutalékok 67,7 Egyéb bevétel 20,5 Működési költség -139,2 Kockázati költségek -9,7

Jól mehetett a hitelezés

A harmadik negyedévben is az akvizíciók lehettek az OTP növekedésének fő motorjai - írja elemzésében az Erste Befektetési Zrt.. Lezárult a moldáv és a montenegrói akvizíció is, mindkettő hozzájárult a profit és az eszközállomány növekedéséhez. Ezzel szemben a jelentős méretű szerbiai tranzakcióra csak a negyedév végén került sor, így ennek érdemi hozzájárulása még nem volt a bankcsoport eredményéhez, de az eszközoldalon már látszanak ennek az akvizíciónak a hatásai is.

Az organikus növekedés, az akvizíciók és a devizahatások (forintgyengülés) eredőjeként az eszközállomány negyedéves alapon is jelentősen nőtt. A harmadik negyedévben a bruttó hitelállomány 14 százalékkal bővülhetett a második negyedévhez képest. Az eszközállomány bővülésével összhangban a nettó kamatjövedelem és a nettó díjak és jutalékok is jelentősen gyarapodhattak a tavalyi évhez képest. A működési költségek szintén emelkedhettek, de még így is kisebb mértékben, mint a bevételek, míg a kockázati költségek a korábbi rendkívül alacsony értékek után normalizálódhattak, így ebben jelentős ugrás következhetett be.

Az egyéb nem kamatjellegű jövedelmek az első félévben erősek voltak, főleg az Expressbanknak köszönhetően, de a harmadik negyedévben is magas lehetett ez a hozzájárulás. A korrigált eredmény a tavalyi 92,7 milliárd forintról összességben 104,8 milliárd forintra emelkedhetett, míg a nettó eredmény 109,8 milliárd forintra bővülhetett. Ez erős eredménynek számít, de némileg elmaradhat az előző negyedévi rekordtól - mondják az Erste szakértői.

A babaváró nem kedvez

Az Equilor elemzése szerint is tovább folytatódhat 2019 harmadik negyedévében az OTP csoport növekedése, amiből az anyabank és az összes leányvállalat kiveheti a részét. Az adózási utáni eredmény 11 százalékos emelkedésében mind az organikus növekedés, mind az új leányok konszolidálása segíthetett.

A nettó kamatbevételek növekedése részben a volumen növekedésének köszönhető, részben pedig az integrációnak. Magyarországon az erős vállalati hitelezés mellett a lakossági hitelezés is felpörgött az MNB első kilenc hónap statisztikája alapján. Azonban a babaváró hiteleknek a kiszorító hatása már a közeljövőben is negatívan hathat a bankra. Egyéb bevételeknél a díj- és jutalékbevételek várhatóan emelkedtek az üzleti aktivitás élénkülésével, és összességében a teljes bevétel szintje enyhén meghaladhatja a második negyedévet.



